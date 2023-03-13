В социальных сетях появились кадры залитых мочой туалетов «Олд Траффорд». Фанат «Манчестер Юнайтед» сказал, ругающий Глейзеров, сказал, что это не первый случай.

«Только что приехал на «Олд Траффорд», и уже не в первый раз туалеты залиты мочей. Отвратительно. Глейзеры не хотят, чтобы вы это видели. Но это так плохо и повторялось уже так много раз, что мне приходилось снимать на видео».

В ноябре прошлого года Глейзеры подтвердили, что открыты для продажи клуба, но признали, что будут рассмотрены и другие варианты, «включая новые инвестиции».

В феврале сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сделали предложения о покупке клуба.