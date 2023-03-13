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📹«Глейзеры не хотят, чтобы вы это видели»: фанат снимает туалеты на «Олд Траффорд», моча повсюду

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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В социальных сетях появились кадры залитых мочой туалетов «Олд Траффорд». Фанат «Манчестер Юнайтед» сказал, ругающий Глейзеров, сказал, что это не первый случай.

«Только что приехал на «Олд Траффорд», и уже не в первый раз туалеты залиты мочей. Отвратительно. Глейзеры не хотят, чтобы вы это видели. Но это так плохо и повторялось уже так много раз, что мне приходилось снимать на видео».

В ноябре прошлого года Глейзеры подтвердили, что открыты для продажи клуба, но признали, что будут рассмотрены и другие варианты, «включая новые инвестиции».

В феврале сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сделали предложения о покупке клуба.

5 комментариев

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fellx
Ответ Wekil Halylow
хаха это же не Глейзери зделали
Они ничего Зделали. В этом и проблема клуба
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Perhat Penayew
Это не Олд Траффорд,это дом фаната ятоже там несколько раз был такого не видел
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Wekil Halylow
хаха это же не Глейзери зделали
+2
-1
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red hikkikomori
Ответ AJIewka Enjoy!
Может дело а тех кто так ссыт?
это весь стадион должен мимо поссать чтобы такие лужи были 😂
+2
0
+2
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AJIewka Enjoy!
Может дело а тех кто так ссыт?
0
-1
-1
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