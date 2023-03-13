Лучик света в царстве тьмы.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих болельщиков, не сумев переиграть дома «Саутгемптон».

Красные дьяволы играли в меньшинстве с 34-й минуты из-за удаления Каземиро.

Тем не менее, манкунианцы надежно выглядели в обороне, и Лисандро Мартинес, возможно, был лучшим игроком команды.

Аргентинец получил много похвалы от болельщиков «Юнайтед» после игры.

💭 Muppetiers: «Мартинес действительно лучший ЦЗ в Англии для меня. Еще одно великолепное выступление сегодня. Его игра с мячом невероятна, он постоянно успешно выходит из ограниченного пространства, обманывая противников».

💭 AbsoluteBruno: «Неудачный результат, но Лисандро Мартинес перешел в режим зверя. Сегодня он сыграл, как лучший защитник в мире».

💭 Shubham Singh: «Это было одно из лучших выступлений Мартинеса в футболке «Юнайтед». Он безумно уверен во владении мячом».

💭 Oladele: «Лучший игрок команды сегодня, а наша полузащита и нападение все упустили».

💭 Darren Davies: «Мартинес был лучшим игроком на поле. Блестяще читал игру и отразил много атак, но, что более важно, он был хорош во владении. Сохранял спокойствие, когда другим этого не хватало».

💭 Mars: «Мартинес сегодня был нашим лучшим игроком».

Добавим, что Лисандро Мартинес сделал 66 касаний мяча и отдал 88% точных передач.