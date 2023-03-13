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🦁 «Он перешел в режим зверя». Фанаты «МЮ» восхищены игрой своего футболиста, несмотря на неудачный результат

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Лучик света в царстве тьмы.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих болельщиков, не сумев переиграть дома «Саутгемптон».

Красные дьяволы играли в меньшинстве с 34-й минуты из-за удаления Каземиро.

Manchester United hero Lisandro Martinez says he wants to 'kill' opponents after solid debut season thus far at Old Trafford

Тем не менее, манкунианцы надежно выглядели в обороне, и Лисандро Мартинес, возможно, был лучшим игроком команды.

Аргентинец получил много похвалы от болельщиков «Юнайтед» после игры.

💭 Muppetiers: «Мартинес действительно лучший ЦЗ в Англии для меня. Еще одно великолепное выступление сегодня. Его игра с мячом невероятна, он постоянно успешно выходит из ограниченного пространства, обманывая противников».

💭 AbsoluteBruno: «Неудачный результат, но Лисандро Мартинес перешел в режим зверя. Сегодня он сыграл, как лучший защитник в мире».

💭 Shubham Singh: «Это было одно из лучших выступлений Мартинеса в футболке «Юнайтед». Он безумно уверен во владении мячом».

💭 Oladele: «Лучший игрок команды сегодня, а наша полузащита и нападение все упустили».

💭 Darren Davies: «Мартинес был лучшим игроком на поле. Блестяще читал игру и отразил много атак, но, что более важно, он был хорош во владении. Сохранял спокойствие, когда другим этого не хватало».

💭 Mars: «Мартинес сегодня был нашим лучшим игроком».

Добавим, что Лисандро Мартинес сделал 66 касаний мяча и отдал 88% точных передач.

4 комментария

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Makmerfi
Ответ Agamyrat Agamyradow
да хороший игрок Салах не даст соврать
Салаха к кузнецу для выправления ног записали после Борнмута?
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Alexander Yavriantz
Варан вчера был топом тоже, даже может получше Мартинеза.
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Agamyrat Agamyradow
Ответ Dm Kznts
мошный игрок сверхудачное приобретение
да хороший игрок
Салах не даст соврать
+1
-1
0
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Dm Kznts
мошный игрок
сверхудачное приобретение
0
0
0
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