В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 0:0 с «Саутгемптоном» в Премьер-лиге.

Главной темой игры стала неоднозначная красная карточка, показанная Каземиро в первом тайме.

Судья Энтони Тейлор сначала показал ему желтую карточку, но его заставили посмотреть на экран VAR. После второго взгляда он показал ему красную.

Многие фанаты были в ярости и считали, что подкат был непреднамеренным. Болельщики также призвали «Юнайтед» обжаловать красную карточку, чтобы сократить дисквалификацию Кейса на четыре игры.

Однако, как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» не планируют обжаловать красную карточку или решение Тейлора.

После основного времени Эрик тен Хаг профессионально пожал руку арбитру перед тем, как раскритиковать его решения на послематчевой пресс-конференции.