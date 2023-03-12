10 комментариев

Люк Шоу был лучшим в игре "МЮ" против "Саутгемптона".

SofaScore поставил ему 8,1 балов. Худшая оценка, конечно, у Каземиро (5,7). Если не считать бразильца, то особенно плох был Рэшфорд - 6,3.