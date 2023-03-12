10 комментариев

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Из за него потеряли 2 очка
В том эпизоде когда Вегорст возмущался ??
Так Вауту надо самому вовремя стартовать, у него большие проблемы с этим !!
Этот пас никак не прошёл бы, там 2 игрока перекрывали, Вегорст на опережении не играет! (( Больше вопросов к Вауту !!