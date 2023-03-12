United Tweets
Блог

Шоу - лучший игрок «МЮ» в матче с «Саутгемптоном», Рэшфорд - худший, если не считать Каземиро

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Люк Шоу был лучшим в игре "МЮ" против "Саутгемптона".

SofaScore поставил ему 8,1 балов. Худшая оценка, конечно, у Каземиро (5,7). Если не считать бразильца, то особенно плох был Рэшфорд - 6,3. 

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yurchik07
Каземиро не в первый раз косячит.И не в последний.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yurchik07
В такой игре не может быть лучшего.По поводу Шоу...С его фланга едва не забил Саутгемптон.Нет здесь лучших.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Каземиро худший. Так подставить свою команду это надо умудриться🤦🏻‍♂️
Из за него потеряли 2 очка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовито Бомбито
Банить надо этого Тейлора от матчей МЮ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU RD2
Я бы никого не выделил бы как лучшего. Даже до удаления команда спала, еле двигалась. Как будто сил уже нет. Казе конечно совершил ошибку в моменте удаления... Но судья - это полный...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ MU-SAF. Scorp.
А когда о жадничал ?? В том эпизоде когда Вегорст возмущался ?? Так Вауту надо самому вовремя стартовать, у него большие проблемы с этим !! Этот пас никак не прошёл бы, там 2 игрока перекрывали, Вегорст на опережении не играет! (( Больше вопросов к Вауту !!
Да, он там вообще отключился. Рядом было 2 игрока, а он позади.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU-SAF. Scorp.
Худшим я бы назвал Фернандеша, ОЧЕНЬ много брака и обрезов!! Выпендрывается неуместно !!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU-SAF. Scorp.
Ответ red hikkikomori
Надеюсь у Рэшфорда больше нет никаких рекордов, которые он может побить, чтобы больше не жадничал
А когда о жадничал ??
В том эпизоде когда Вегорст возмущался ??
Так Вауту надо самому вовремя стартовать, у него большие проблемы с этим !!
Этот пас никак не прошёл бы, там 2 игрока перекрывали, Вегорст на опережении не играет! (( Больше вопросов к Вауту !!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ну справедливости ради у Рэша был чистый выход один на один, но отдалил мяч слишком далеко подобно Лукаку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Надеюсь у Рэшфорда больше нет никаких рекордов, которые он может побить, чтобы больше не жадничал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий