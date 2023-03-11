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Маркус Рэшфорд преследует рекорд Криштиану Роналду на «Олд Траффорд»

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Сегодня Маркус Рэшфорд постарается забить в восьмом матче Премьер-лиги подряд на «Олд Траффорд» против «Саутгемптона».

Рэшфорд забивал «Вест Хэму», «Ноттингем Форесту», «Борнмуту», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас», «Лидс Юнайтед» и «Лестеру».

На сегодняшний день рекорд по самой длительной голевой серии на «Олд Траффорд» принадлежит Криштиану Роналду – португалец забивал в 10 матчах подряд с марта 2008 по ноябрь 2008 года.

Маркус Рэшфорд в прекрасной форме в этом сезоне, у него на счету уже 26 мячей и 9 результативных передач за 41 матч во всех турнирах в составе «МЮ».

1 комментарий

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cruyff_14
Верим в Рэша!
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