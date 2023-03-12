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Футболисты «МЮ» во время матча с «Саутгемптоном» почтят память ушедшего из жизни известного болельщика

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Футболисты «МЮ» на матч с «Саутгемптоном» выйдут с траурными повязками, чтобы почтить память болельщика клуба Иена Стирлинга, он скончался сегодня в возрасте 57 лет.

Стирлинг регулярно посещал выездные матчи клуба ещё с 70-х годов прошлого века. В 2004 году он присоединился к Manchester United Supporters Trust. Иен был связующим звеном между организациями болельщиков и руководством «Юнайтед», он также сыграл важную роль в организации безопасных стоячих секторов на «Олд Траффорд».

«Все в «Манчестер Юнайтед» глубоко опечалены кончиной уважаемого представителя наших болельщиков Иена Стирлинга, - говорится в официальном заявлении клуба. - Он был страстным защитником интересов фанатов и замечательным другом бесчисленного количества болельщиков «Юнайтед». Наши мысли с его близкими в это невероятно печальное время».

 

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2 комментария

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Валера Скабичевский
В википедии интересная статья про Manchester United Supporters Trust: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_Supporters%E2%80%99_Trust
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Perhat Penayew
Царства небесное пусть земля будет пухом.,😞😞😞😞😞
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