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«Это непрерывный процесс». Тен Хаг – о летних планах и концовке сезона

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг уверен, что поражение от «Ливерпуля» никак не повлияет на его летние трансферное планы.

«Это не может измениться после одной игры, это непрерывный процесс, который работает в фоновом режиме. В данный момент основное внимание уделяется текущим играм. Первая игра [после разгромного поражения] всегда самая важная. В четверг мы показали пример.

Тен Хаг объяснил, что несмотря на неплохую форму «МЮ», концовка сезона выдастся трудной.

«Когда сезон будет подходить к концу, каждой команде будет еще сложнее, потому что давление будет выше и выше.

Вам нужен характер, нужна решительность, стойкость. Нужна команда с индивидуальностями, и я думаю, что в этом сезоне мы уже несколько раз показывали, что эта команда может справляться с неудачами».

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