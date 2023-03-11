Эрик тен Хаг уверен, что поражение от «Ливерпуля» никак не повлияет на его летние трансферное планы.

«Это не может измениться после одной игры, это непрерывный процесс, который работает в фоновом режиме. В данный момент основное внимание уделяется текущим играм. Первая игра [после разгромного поражения] всегда самая важная. В четверг мы показали пример.

Тен Хаг объяснил, что несмотря на неплохую форму «МЮ», концовка сезона выдастся трудной.

«Когда сезон будет подходить к концу, каждой команде будет еще сложнее, потому что давление будет выше и выше.

Вам нужен характер, нужна решительность, стойкость. Нужна команда с индивидуальностями, и я думаю, что в этом сезоне мы уже несколько раз показывали, что эта команда может справляться с неудачами».