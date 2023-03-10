Глейзерс отодвинули крайний срок потенциальной продажи "Ман Юнайтед", утверждает The Telegraph.

В настоящее время среди владельцев существует мнение, что июнь был бы идеальным сроком для завершения полной продажи. Они хотят все сделать до открытия летнего трансферного окна.

Сообщается, что Глейзеры хотят выручить 6 млрд фунтов стерлингов, что намного меньше, чем предлагали шейх Джассим Бен Хамад Аль Тани или сэр Джим Рэтклифф.

Ситуация изменилась после сообщений о том, что управляющая компания Elliott перешла ко второму этапу переговоров, но американский фонд не стремится к полному поглощению.

Ожидается, что представители Рэтклиффа и Шейха Джассима в ближайшее время проведут новые переговоры.