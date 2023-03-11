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«Он должен это делать». Тен Хаг объяснил суть празднования Маркуса Рэшфорда

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Все просто.

Эрик тен Хаг разъяснил, что означает фирменное празднование Маркуса Рэшфорда «point to the temple».

В интервью Sky Sports голландец сказал: «Я поддержал его. Тренеры поддерживают и мотивируют его. Он должен это делать.

Manchester United's new manager Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo, Harry Maguire and breaking the Liverpool-City dominance | Football News | Sky Sports

Я думаю, что ему отлично удается самовыражаться каждый раз, когда он забивает гол. Он показывает, что все в его голове, и он контролирует это».

Рэшфорд находится в блестящей форме в этом сезоне - англичанин забил 26 голов во всех соревнованиях, что уже больше, чем за предыдущие два сезона вместе взятых.

Маркус может стать первым игроком «Юнайтед» со времен Робина ван Перси (в 2012/13), забившим более 30 голов за сезон.

4 комментария

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Герр Айзенхайм
Рэш красавчик, набрал отличную форму, каждый раз когда он с мячом набирает скорость, я жду, что эта атака закончится голом )))) главное, чтоб травм не было, дай Бог асе будет хорошо
+2
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+2
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aya
Требую немедленно добавить празднование Рэшфорда в ФИФУ!!!
+4
-2
+2
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Вертуальный
Даже когда проигрывал 7:0 с Ливерпулем все у него в голове
0
-2
-2
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Александр Калашников
Пусть продолжить так праздновать, ему очень идёт. Лишь бы почаще это делал.
+8
0
+8
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