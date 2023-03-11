Все просто.

Эрик тен Хаг разъяснил, что означает фирменное празднование Маркуса Рэшфорда «point to the temple».

В интервью Sky Sports голландец сказал: «Я поддержал его. Тренеры поддерживают и мотивируют его. Он должен это делать.

Я думаю, что ему отлично удается самовыражаться каждый раз, когда он забивает гол. Он показывает, что все в его голове, и он контролирует это».

Рэшфорд находится в блестящей форме в этом сезоне - англичанин забил 26 голов во всех соревнованиях, что уже больше, чем за предыдущие два сезона вместе взятых.

Маркус может стать первым игроком «Юнайтед» со времен Робина ван Перси (в 2012/13), забившим более 30 голов за сезон.