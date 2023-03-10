7 комментариев

«Я не могу это игнорировать»: Тен Хаг наконец-то рассказал об ошибках Де Хеа
На пресс-конференции после победы над «Бетисом» Эрику тен Хагу был задан прямой вопрос о том, беспокоит ли его игра Давида де Хеа с мячом.
«С сегодняшнего дня я не могу игнорировать это, но я думаю, что мы видели много игр, в которых он играл действительно хорошо», — сказал Тен Хаг.
«Я не знаю, почему или [какая] причина была сегодня. Был сильный ветер, это другой мяч, у него, вероятно, были некоторые проблемы с этим. Но я знаю, что он справится, и он сыграет лучше в следующем матча.
Мы работаем над этим, Давид работает над этим. В этом сезоне мы видели, что он прогрессирует, и я уверен, что он продолжит прогрессировать».
Пас Де Хеа никогда не был его сильной стороной, но его выносы были особенно шокирующими в победе над «Бетисом» в четверг вечером.
Точно также во всех матчах есть проблемы и с игрой на выходах и с игрой ногами. Как уже выше написали ему действительно комфортнее играть в команде, которая отказывается от короткого розыгрыша у своих ворот. Вратарь он хороший, просто это не его сильная сторона. Хотя он все равно прибавил в игре ногами в этом сезоне
Ну вон, и в Реале. Ливере тоже недавно были ещё хуже ошибки...Но они всё же Топовый клуб защищают...всякое бывает.