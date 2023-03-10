United Tweets
Блог

«Я не могу это игнорировать»: Тен Хаг наконец-то рассказал об ошибках Де Хеа

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

На пресс-конференции после победы над «Бетисом» Эрику тен Хагу был задан прямой вопрос о том, беспокоит ли его игра Давида де Хеа с мячом.

«С сегодняшнего дня я не могу игнорировать это, но я думаю, что мы видели много игр, в которых он играл действительно хорошо», — сказал Тен Хаг.

«Я не знаю, почему или [какая] причина была сегодня. Был сильный ветер, это другой мяч, у него, вероятно, были некоторые проблемы с этим. Но я знаю, что он справится, и он сыграет лучше в следующем матча.

Мы работаем над этим, Давид работает над этим. В этом сезоне мы видели, что он прогрессирует, и я уверен, что он продолжит прогрессировать».

Пас Де Хеа никогда не был его сильной стороной, но его выносы были особенно шокирующими в победе над «Бетисом» в четверг вечером.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
Кстати он в линзах играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Ответ Tommy-Boy
Да у всех Топ киперов бывают детские ошибки. Просто если сравнивать сколько он спасал ворота Манчестер Юнайтед, это явно на высшем уровне голкипер ДеХеа. Ну вон, и в Реале. Ливере тоже недавно были ещё хуже ошибки...Но они всё же Топовый клуб защищают...всякое бывает.
Я помню когда несколько сезонов назад ДеХеа тащил МЮ буквально в одиночку и тогда он был самым лучшим кипером "прямо сейчас", но имхо в настоящее время видно, что он не готов к игре с розыгрышем от ворот, где требуется хороший пас и игра ногами. И, к сожалению, не уверен, что он научится(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ LoveRugby&MU
Давид очень плох в ответственных матчах
Вроде также как и в не ответственных стоит🤷🏽‍♂️
Точно также во всех матчах есть проблемы и с игрой на выходах и с игрой ногами. Как уже выше написали ему действительно комфортнее играть в команде, которая отказывается от короткого розыгрыша у своих ворот. Вратарь он хороший, просто это не его сильная сторона. Хотя он все равно прибавил в игре ногами в этом сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy-Boy
Да у всех Топ киперов бывают детские ошибки. Просто если сравнивать сколько он спасал ворота Манчестер Юнайтед, это явно на высшем уровне голкипер ДеХеа.
Ну вон, и в Реале. Ливере тоже недавно были ещё хуже ошибки...Но они всё же Топовый клуб защищают...всякое бывает.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ red hikkikomori
На днях ЕСПН написали что Тен Хаг собирается пообщаться с представителями Хендерсона чтобы обсудить его будущее в клубе, а так же несмотря на то что Тен Хага впечатлил прогресс Де Хеа, он планирует летом приобрести вратаря уверенно играющего ногами .
Де Хеа нужно в клуб, который играет вторым номером и по воротам которого наносится много ударов, вот тогда де Хеа будет показывать класс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
На днях ЕСПН написали что Тен Хаг собирается пообщаться с представителями Хендерсона чтобы обсудить его будущее в клубе, а так же несмотря на то что Тен Хага впечатлил прогресс Де Хеа, он планирует летом приобрести вратаря уверенно играющего ногами .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LoveRugby&MU
Давид очень плох в ответственных матчах
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий