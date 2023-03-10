Отомстил так отомстил.

В минувшие выходные команда Эрика тен Хага проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:7. «Манчестер Юнайтед» пропустил 7 голов впервые с 1931 года.

0:7 – повторение худшего результата «Ман Юнайтед» за всю клубную историю. До этого клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м.

Один из фанатов «дьяволов» решил взять реванш у «Ливерпуля» самостоятельно – в футбольном симуляторе он обыграл «красных» «всухую» - 141:0.