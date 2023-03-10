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Болельщик «МЮ» устроил необычную месть «Ливерпулю» за недавний разгром: обыграл заклятых соперников в FIFA со счетом 141:0

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Отомстил так отомстил.

В минувшие выходные команда Эрика тен Хага проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:7. «Манчестер Юнайтед» пропустил 7 голов впервые с 1931 года.

0:7 – повторение худшего результата «Ман Юнайтед» за всю клубную историю. До этого клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м.

Один из фанатов «дьяволов» решил взять реванш у «Ливерпуля» самостоятельно – в футбольном симуляторе он обыграл «красных» «всухую» - 141:0.

4 комментария

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Capitan_RAF
я тоже как то поставил настройки на кривых косых футболистов соперника... после 36 года я выключи, ибо это была ****
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Похоже ещё и Салаха травмировал в самом начале 😁😁😁 а то он сколько уже мячей забил в ворота МЮ
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Maksim1302
Он ужасный человек…..Потом еще в симуляторе купит Дзюбу в Ливерпуль
+4
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AJIewka Enjoy!
Что за дичь?
+4
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