«МЮ» уверенно обыграл «Бетис» на «Олд Траффорд» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Маркус Рэшфорд открыл счет уже на 6-й минуте встречи, «Бетис» сравнял счет и на перерыв команды ушли с 1:1 на табло. Но во втором тайме «МЮ» полностью контролировал ход игры: сначала на 52-й минуте отличился Антони после паса Бруну Фернандеша, через шесть минут уже и сам Бруну забил – ему ассистировал Люк Шоу, а в концовке матча красивую точку поставил Ваут Вегорст.

Эрик тен Хаг дал второй шанс составу, потерпевшему разгромное поражение от «Ливерпуля», и не прогадал – команда реабилитировалась и одержала уверенную победу 4:1. Бруну Фернандеш получил самую высокую оценку от портала sofascore.

Вот оценки всех игроков «МЮ» за матч с «Бетисом» от портала: