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Бруну Фернандеш - лучший. Оценки «МЮ» за матч с «Бетисом»

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

«МЮ» уверенно обыграл «Бетис» на «Олд Траффорд» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Маркус Рэшфорд открыл счет уже на 6-й минуте встречи, «Бетис» сравнял счет и на перерыв команды ушли с 1:1 на табло. Но во втором тайме «МЮ» полностью контролировал ход игры: сначала на 52-й минуте отличился Антони после паса Бруну Фернандеша, через шесть минут уже и сам Бруну забил – ему ассистировал Люк Шоу, а в концовке матча красивую точку поставил Ваут Вегорст.

Эрик тен Хаг дал второй шанс составу, потерпевшему разгромное поражение от «Ливерпуля», и не прогадал – команда реабилитировалась и одержала уверенную победу 4:1. Бруну Фернандеш получил самую высокую оценку от портала sofascore.

Вот оценки всех игроков «МЮ» за матч с «Бетисом» от портала:

 

6 комментариев

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Mergen Durdumuradow
Далот раньше был хорош а сейчас что то не так Ван-Биссака на основу надо
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MU RD2
Как только убрали середняка Далота, то сразу игра пошла. Почему этх просто не хочет видеть то, что Далот совсем бесполезен против команд, которые могут огрызаться... Да и он не такой и классный продвигающий, чтобы жертвовать обороноспособностью... Уже все соперники с зубами в атаке стараются действовать через фланг Далота, так как понимают, что его легко пройти и грузят фланг на полную...
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Мистер Робот
Ответ John Doe
Только если шейхи придут. Нам в первую очередь оттянутого плеймейкера уровня Эриксона нужно и топовую девятку.
Да согласен, фланговые защитники не такая проблемная зона. Слушки про Камавингу есть, но это из области фантастики конечно. Но, если Реал убедит Джуда пойти к ним, я думаю, они постараются скорей всего продать именно Камавингу(молодой и дорогой), с Крооса и Модрича сильно денег не поднять, а покупка Белингема влетит в копеечку. Но нам же можно присмотреться и к бесплатному варику в лице Тилеманса. Почему его не рассматривают…
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John Doe
Ответ Мистер Робот
Ох не удивлюсь, если придёт Фримпонг или Думфриз на замену Дало, нежели Биссаки.
Только если шейхи придут. Нам в первую очередь оттянутого плеймейкера уровня Эриксона нужно и топовую девятку.
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Мистер Робот
Ох не удивлюсь, если придёт Фримпонг или Думфриз на замену Дало, нежели Биссаки.
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Igor Ryzhankov
АВБ в основу, вместо Далота. Как он радует своей игрой, с ним на фланге чувствуется надёжность
+8
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+8
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