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26-й гол Рэшфорда: Маркус входит в топ-3 бомбардиров Европы

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Футбол Футбол

Первый тайм матча между «МЮ» и «Бетисом» можно назвать неоднозначным. Команда Эрика тен Хага быстро вышла вперед, но гости сравняли счет, а потом могли забить и второй гол после грубой ошибки Давида Де Хеа.

Но к Маркусу Рэшфорду нареканий нет. Именно он стал автором первого и пока единственного гола «Юнайтед» на 6-й минуте игры. Маркус забил свой 26-й гол в сезоне – столько же, сколько за два прошедших сезона вместе взятых. Кроме того, звезда «МЮ» в тройке лучших бомбардиров Европы: на данный момент его обгоняют только Килиан Мбаппе (30) и Эрлинг Холанд (33).

Смотрим на статистику Маркуса после первого тайма по данным Squawka:

100% точность удара

93% точность пасов

6 касаний в штрафной соперника

3 удара в створ

2 дуэли выиграно

1 фол

1 гол

3 комментария

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John Doe
Было бы мне сейчас десять лет, бегал бы во дворе и палец к виску как Рэш после голов прикладывал.)
Маркус очень хорош, конечно. Пусть таким и остается.
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Пакаев
Rashford Masterclass 🔥
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Манул Манулов
Потрясающая работа футболиста и штаба! Продолжай в том же духе
+3
0
+3
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