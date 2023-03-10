26-й гол Рэшфорда: Маркус входит в топ-3 бомбардиров Европы
Первый тайм матча между «МЮ» и «Бетисом» можно назвать неоднозначным. Команда Эрика тен Хага быстро вышла вперед, но гости сравняли счет, а потом могли забить и второй гол после грубой ошибки Давида Де Хеа.
Но к Маркусу Рэшфорду нареканий нет. Именно он стал автором первого и пока единственного гола «Юнайтед» на 6-й минуте игры. Маркус забил свой 26-й гол в сезоне – столько же, сколько за два прошедших сезона вместе взятых. Кроме того, звезда «МЮ» в тройке лучших бомбардиров Европы: на данный момент его обгоняют только Килиан Мбаппе (30) и Эрлинг Холанд (33).
Смотрим на статистику Маркуса после первого тайма по данным Squawka:
100% точность удара
93% точность пасов
6 касаний в штрафной соперника
3 удара в створ
2 дуэли выиграно
1 фол
1 гол
Маркус очень хорош, конечно. Пусть таким и остается.