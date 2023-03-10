Первый тайм матча между «МЮ» и «Бетисом» можно назвать неоднозначным. Команда Эрика тен Хага быстро вышла вперед, но гости сравняли счет, а потом могли забить и второй гол после грубой ошибки Давида Де Хеа.

Но к Маркусу Рэшфорду нареканий нет. Именно он стал автором первого и пока единственного гола «Юнайтед» на 6-й минуте игры. Маркус забил свой 26-й гол в сезоне – столько же, сколько за два прошедших сезона вместе взятых. Кроме того, звезда «МЮ» в тройке лучших бомбардиров Европы: на данный момент его обгоняют только Килиан Мбаппе (30) и Эрлинг Холанд (33).

Смотрим на статистику Маркуса после первого тайма по данным Squawka:

100% точность удара

93% точность пасов

6 касаний в штрафной соперника

3 удара в створ

2 дуэли выиграно

1 фол

1 гол