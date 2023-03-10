United Tweets
Блог

«Надеюсь, это ошибка». Фанаты «МЮ» в шоке от выбора состава на матч с «Бетисом»

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«МЮ» бодро начал матч с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы. Маркус Рэшфорд открыл счет уже на 6-й минуте встречи. Интересно, что Эрик тен Хаг выставил на поле тот же состав, с которым «МЮ» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля».

Многие болельщики «Юнайтед» перед матчем не оценили решение Тен Хага, хотя пока оно оправдывает себя.

Вот некоторые комментарии фанатов в Twitter:

@idrisaaloma: «Аналогичный состав?? У этого человека все в порядке?»

@RideTheSpiral28: «Надеюсь, что это ошибка».

@IsakMufc: «Тот же состав, что и с «Ливерпулем» хахахахаха».

@Utd_Resurgence: «Тен Хаг явно ждет реакции».

@ANON_FT1: «Какой стыд, те же футболисты сохранили свои места в составе! Какой посыл отправляет команде тренер таким решением?».

@Riku72187100: «Что??? Тен Хаг сдается или что? Я ему доверяю, но несколько парней заслужили место на скамейке».

Пока «Юнайтед» ведет в счете, похоже, что болельщики поторопились осудить решение тренера.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ответ Александр Калашников
Верните Биссаку на поле. Правый фланг голый
спасибо Тен Хагу, моментально отреагировал на мою просьбу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
рашпиль
Антони никакущий, но его каждый матч ставят в основу. Далот был так себе, а сейчас полный ноль. Просто скотство. Чем провинились Санчо, Биссака и Гарначо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Верните Биссаку на поле. Правый фланг голый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий