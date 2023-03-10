«МЮ» бодро начал матч с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы. Маркус Рэшфорд открыл счет уже на 6-й минуте встречи. Интересно, что Эрик тен Хаг выставил на поле тот же состав, с которым «МЮ» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля».

Многие болельщики «Юнайтед» перед матчем не оценили решение Тен Хага, хотя пока оно оправдывает себя.

Вот некоторые комментарии фанатов в Twitter:

@idrisaaloma: «Аналогичный состав?? У этого человека все в порядке?»

@RideTheSpiral28: «Надеюсь, что это ошибка».

@IsakMufc: «Тот же состав, что и с «Ливерпулем» хахахахаха».

@Utd_Resurgence: «Тен Хаг явно ждет реакции».

@ANON_FT1: «Какой стыд, те же футболисты сохранили свои места в составе! Какой посыл отправляет команде тренер таким решением?».

@Riku72187100: «Что??? Тен Хаг сдается или что? Я ему доверяю, но несколько парней заслужили место на скамейке».

Пока «Юнайтед» ведет в счете, похоже, что болельщики поторопились осудить решение тренера.