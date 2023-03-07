Официальный сайт «МЮ» поделился любопытной статистикой с «Олд Траффорд», где болельщики активно поддерживают свою команду.

Оказалось, что громче всего фанаты гнали «красных дьяволов» вперед во время противостояния с «Ливерпулем» (2:1), тогда уровень звука достиг отметки в 95.9 dB.

Интересно, смогут ли болельщики обновить рекорд во время сегодняшнего противостояния «МЮ» и «Бетиса» в 1/8 финала Лиги Европы.

Вот топ-5 самых громких матчей на «Олд Траффорд» в этом сезоне:

5: «Манчестер Юнайтед» 2-2 «Лидс» = 92.4dB

4: «Манчестер Юнайтед» 2-1 «Манчестер Сити» = 94.3dB

3: «Манчестер Юнайтед» 2-1 «Барселона» = 94.7dB

2: «Манчестер Юнайтед» 3-1 «Арсенал» = 94.9dB

1: «Манчестер Юнайтед» 2-1 «Ливерпуль» = 95.9dB