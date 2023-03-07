От нее зависело, смогут ли они оказаться в Англии.

На трибунах «Олд Траффорд» была замечена девушка с необычным плакатом. «Помните меня... Я оформляла для вас визы (в случае с Англией, скорее всего, имеется в виду разрешения на работу). Мартинес, Каземиро, Антони».

И если в случае с Антони еще есть какие-то вопросы, то за первых двух болельщики «МЮ» действительно должны быть благодарны этой прекрасной даме по гроб жизни.