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Болельщица дня❤️ Именно этой девушке должны быть благодарны фанаты «МЮ» за трех топ-новичков

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От нее зависело, смогут ли они оказаться в Англии.

На трибунах «Олд Траффорд» была замечена девушка с необычным плакатом. «Помните меня... Я оформляла для вас визы (в случае с Англией, скорее всего, имеется в виду разрешения на работу). Мартинес, Каземиро, Антони».

И если в случае с Антони еще есть какие-то вопросы, то за первых двух болельщики «МЮ» действительно должны быть благодарны этой прекрасной даме по гроб жизни.

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