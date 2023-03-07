В сторону португальца было слишком много критики.

После провального матча против «Ливерпуля» (0:7) некоторые журналисты, эксперты и болельщики призвали Эрика тен Хага лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки. Сегодня главного тренера манкунианцев спросили о том, что он про это думает.

«Да, определенно [Бруну все еще капитан клуба]. Я думаю, что он проводит блестящий сезон. Он сыграл важную роль ради той позиции, на которой мы находимся. Он дает энергию команде, много бегает с высокой интенсивностью и в правильном направлении.

В какой-то степени Бруну учит и тренирует игроков, вдохновляет всю команду. Никто не идеален, все совершают ошибки. Я рад, что Фернандеш в моей команде, и я доволен, что он наш капитан, когда Магуайра нет на поле».

Шум вокруг игры Бруну Фернандеша в игре против «Ливерпуля» выглядит очень нелепым. Некоторые эпизоды как будто бы специально были раздуты до вселенских масштабов. Должно быть приятным, что Тен Хаг встал на защиту игрока и подтвердил, что именно он − капитан команды, и по праву носит повязку.