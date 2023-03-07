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Тен Хаг принял решение, должен ли Бруну оставаться капитаном «МЮ». Выбор очевиден

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг в настоящее время «не планирует» забирать капитанскую повязку у Бруну Фернандеша после унижения 7:0 против «Ливерпуля», сообщает The Sun.

Помимо шокирующего поражения, Брунк подвергся критике за свою неряшливость и отношение на протяжении всей игры. Он был далек от своей обычной творческой личности и большую часть времени проводил в спорах с официальными лицами матча.

Поведение Бруну вряд ли было похоже на поведение капитана, но план Тен Хага состоит в том, чтобы пока оставаться с полузащитником а этой роли.

Магуайр по-прежнему является капитаном «Манчестер Юнайтед», но из-за нехватки игрового времени Бруну в этом сезоне взял на себя обязанности лидера на поле.

И если центральный защитник будет продан этим летом, Фернандеш по-прежнему остается одним из главных претендентов на повязку.

 

2 комментария

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Григорий Шишин
Ответ Sayrus777
Отдайте повязку ДДХ или Варану, у них лидерских качеств будет поболее.
А я вот наоборот хотел сказать - слишком много всё для всех перевернулось из-за локального провала (пусть и крупного). По ходу матча вообще понятно, нервы разболтались у Бруну не к чёрту! Дайте им всем оклематься! Всё они прекрасно понимают!
Как говорят, во всём есть плюсы.. Вот и поглядим, как парни будут после ЭТОГО приходить в себя, на сколько не оказались сломленными, так сказать...
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Sayrus777
Отдайте повязку ДДХ или Варану, у них лидерских качеств будет поболее.
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