Когда его спросили о том, что он думает о болельщиках «Манчестер Юнайтед», влюбившихся в него, Лисандро Мартинес сказал TYC Sports: «Манчестер — клуб с большой историей, один из величайших в истории.

Мне очень нравится играть здесь, это предмет гордости. Поддержка людей невероятна. Как гостю мне кажется, что мы местные жители. Они очень страстные.

Для меня огромная гордость играть за «Манчестер Юнайтед», в лучшей лиге мира, когда люди чувствуют себя отождествленными со мной... Это заставляет меня выкладываться на поле.

У меня мурашки по коже, когда они скандируют «Аргентина, Аргентина».

Болельщики «Юнайтед» сочинили кричалки «Аргентина», чтобы восхвалять Мартинеса, и ясно, что он любит играть за них. Центральный защитник показал редкую плохую игру в матче против «Ливерпуля» со счетом 7:0 и надеется сильно отыграться против «Бетиса» в четверг.