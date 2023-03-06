Все не так однозначно.

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение на «Энфилде» в воскресенье.

Красные дьяволы были разорваны на части во втором тайме, пропустив шесть голов всего за 45 минут. Тем не менее, хоть это и кажется невероятным, но «Ливерпуль» не был столь доминирующим, что подтверждает статистика.

Хозяева нанесли 8 ударов в створ ворот, и 7 из них закончились голами. Показатель xG (ожидаемые голы) составил всего 2,78 против 0,82 у «Юнайтед». Безусловно, «Ливерпуль» был лучше, но эта статистика показывает, что буквально каждый удар закончился голом.

Коди Гакпо, например, оформил дубль, имея всего лишь 0,32 xG. Это означает, что он не имел идеальных моментов для взятия ворот, но ему удалось нанести идеальные удары.

Так что, если смотреть на игру через призму цифр, то «Ливерпуль» создал достаточно моментов, чтобы забить три гола, тогда как еще четыре мяча были следствием грубых ошибок игроков «МЮ».