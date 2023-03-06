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🤔 «Юнайтед» был настолько плох? Смотрим показатели xG и удивляемся 😮

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Все не так однозначно.

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение на «Энфилде» в воскресенье.

Красные дьяволы были разорваны на части во втором тайме, пропустив шесть голов всего за 45 минут. Тем не менее, хоть это и кажется невероятным, но «Ливерпуль» не был столь доминирующим, что подтверждает статистика.

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Хозяева нанесли 8 ударов в створ ворот, и 7 из них закончились голами. Показатель xG (ожидаемые голы) составил всего 2,78 против 0,82 у «Юнайтед». Безусловно, «Ливерпуль» был лучше, но эта статистика показывает, что буквально каждый удар закончился голом.

Коди Гакпо, например, оформил дубль, имея всего лишь 0,32 xG. Это означает, что он не имел идеальных моментов для взятия ворот, но ему удалось нанести идеальные удары.

Так что, если смотреть на игру через призму цифр, то «Ливерпуль» создал достаточно моментов, чтобы забить три гола, тогда как еще четыре мяча были следствием грубых ошибок игроков «МЮ».

6 комментариев

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Андрей Andrey
Ливерпуль проиграл Реалу по xG был луче чем Реал. но индивидуальные ошибки сделали свое дело. А здесь индивидуальное мастерство, просто показали в очередной раз где место МЮ)))
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Trey4rch
xg не учитывает фактор того, что за игрок оказывается в этих моментах, и способен ли он вообще реализовать то, что реализовать сложно большинству футбоолистов
в этом то и футбол
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KAIMI_MAN-RED
Покажите им повтор матча 😡
0
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Serdar Muhatov
Ответ Rule1
Да какие там xG ?! Слепому,глухому понятно что МЮ был ужасен во вчерашнем матче.
Во втором тайме точно. По первому есть вопросы, но играли не плохо
+4
-1
+3
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Rule1
Да какие там xG ?! Слепому,глухому понятно что МЮ был ужасен во вчерашнем матче.
+10
-1
+9
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jexOn
Счет на табло, по фиг на эти xg. Эти позорники слили самый принципиальный матч в сезоне.
+9
-2
+7
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