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«МЮ» опозорился на «Энфилде»: у Де Хеа, Варана и Антони худшие оценки за игру

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"МЮ" опозорился на "Энфилде" по полной программе - поражение 0:7, худшая игра в сезоне. 

По версии SofaScore, худшими были Де Хеа (4,6), Варан (5,5) и Антони (5,7).

Остальные - не лучше: 

14 комментариев

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кто-то
Как они в глаза фанатам смотреть будут ?
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OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты.

В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.

Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.

Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.

Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.

Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.

В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!

Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.

Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.

А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём?Не годиться.

По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!!

Так что всё ок, идём дальше.
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SegaYasch
Ответ Direct free kick
Причём тут заднее число? Про формат ЛЕ известно уже 2 года как
А команды ЛЕ играют за неделю или за сезон? Или форма команды не меняется от месяца к месяцу? Чего же тогда МЮ проиграл сегодня - у них же такая игра? И почему Ливерпуль выиграл - у них же вообще игры нет?
Еще надо объяснять?
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Direct free kick
Ответ SegaYasch
Ну задним числом все гении. Скажи в октябре что МЮ будет 3-5 очках от Сити, выбьет Барселону, возьмет кубок каким бы он не был и продолжит борьбу за 3 оставшихся турнира - мало бы кто в это поверил
Причём тут заднее число? Про формат ЛЕ известно уже 2 года как
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Алан Кайтуков
МЮ не хватило физически.. И сегодня все гадалки нагадали на ливер.. Все отскоки и рикошеты были в пользу ливера .. Забей Бруну головой в угол, совсем другая игра была бы.. Раскрылся ливер и так же на контрах МЮ их разорвал... Обидно что в следующей игре ливер не выиграет у какого нибудь Борнмута
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SegaYasch
Ответ Direct free kick
Занимай 1-е место в группе ЛЕ не было 2 игр с БЧК, а сразу 1/8
Ну задним числом все гении. Скажи в октябре что МЮ будет 3-5 очках от Сити, выбьет Барселону, возьмет кубок каким бы он не был и продолжит борьбу за 3 оставшихся турнира - мало бы кто в это поверил
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Direct free kick
Ответ Эмиль Хабибулин
Будет щелчком по носу: победа в кубке Карабао не даёт преимуществ. Но справедливости ради отмечу, что с 1 февраля - это была 10-я игра для МЮ, а для Ливерпуля - 7я
Занимай 1-е место в группе ЛЕ не было 2 игр с БЧК, а сразу 1/8
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Дима Dar
Абсолютный позор! Где характер? Где чувство собственного достоинства? Разве может так играть команда, которая считает себя топ клубом? Я считаю, что им нужно просить прощения у болельщиков. Так обосраться нужно умудриться...
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
К сожалению д***мо случается и сегодня как раз такой день. Счёт неприятный, но не стоит так из-за этого растраиваться. У одной команды всё залетало, у другой игра не шла совсем. Жду работу над ошибками, а их сегодня было предостаточно и следующей игры.
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U. M. A. Muhammad
Это просто уму не постижимо столько крупных поражений, исторического масштаба, кто-то должен быть в ответе за такой результат.
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Decard Show
узнаю старый добрый Манчестер, с возращением ребят! Просто Португалец7 опять не прессинговал, вот и проиграл манки во главе бездарным голландским шарлатаном
+8
-7
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Ronaldo de Assis Moreira
Дайте Тен Хагу поработать
+2
-1
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Эмиль Хабибулин
Будет щелчком по носу: победа в кубке Карабао не даёт преимуществ.
Но справедливости ради отмечу, что с 1 февраля - это была 10-я игра для МЮ, а для Ливерпуля - 7я
+4
-4
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Роман
Отличная игра от Ливерпуля. Маню только валялся и выпрашивал пенки.
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