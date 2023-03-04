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👑👑👑 Если Рэшфорд забьет в воскресенье, то войдет в историю «МЮ». Маркус встанет в один ряд с Ван Нистелроем, Кантона и Роналду!

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Сделает шаг в историю?

Маркус Рэшфорд забил 10 мячей в последних 10 матчах Премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед».

Если англичанин поразит ворота «Ливерпуля» в воскресенье, то станет четвертым игроком «Юнайтед», забивавшим в шести матчах АПЛ подряд, присоединившись к Руду ван Нистелрою, Эрику Кантоне и Криштиану Роналду.

Marcus Rashford Brace Gives Manchester United Crucial Win vs. Liverpool | News, Scores, Highlights, Stats, and Rumors | Bleacher Report

Рэшфорд уже забивал «Ливерпулю» в этом сезоне – тогда подопечные тен Хага обыграли мерсисайдцев со счетом 2:1. Отметим, что Маркус принял участие в 31 голе «МЮ» во всех соревнованиях этого сезона.

2 комментария

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Пацанчик реальный
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Маркус принял участие в 31 голе «Ливерпуля» во всех соревнованиях этого сезона.". Какой умничка) и за МЮ сверкает, и помогает мерсисайдцам не потонуть)
Вот что значит талантливый игрок!И нашим и вашим!))
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Кан и Баллак сидят в баре
"Маркус принял участие в 31 голе «Ливерпуля» во всех соревнованиях этого сезона.".
Какой умничка) и за МЮ сверкает, и помогает мерсисайдцам не потонуть)
+6
-1
+5
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