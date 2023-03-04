Сделает шаг в историю?

Маркус Рэшфорд забил 10 мячей в последних 10 матчах Премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед».

Если англичанин поразит ворота «Ливерпуля» в воскресенье, то станет четвертым игроком «Юнайтед», забивавшим в шести матчах АПЛ подряд, присоединившись к Руду ван Нистелрою, Эрику Кантоне и Криштиану Роналду.

Рэшфорд уже забивал «Ливерпулю» в этом сезоне – тогда подопечные тен Хага обыграли мерсисайдцев со счетом 2:1. Отметим, что Маркус принял участие в 31 голе «МЮ» во всех соревнованиях этого сезона.