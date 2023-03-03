Но не факт, что он пригодится.

В прошлом месяце с Мэйсона Гринвуда были официально сняты все обвинения в изнасиловании и нападении. Однако «Манчестер Юнайтед» не стал сразу же возвращать игрока, который находится в системе клуба с 6-летнего возраста, в состав, в клубе решили провести внутреннее расследование, которое продолжается до сих пор.

The Athletic сообщает, что на данный момент «красные дьяволы» разработали план возвращения нападающего обратно в команду, хоть решение еще не принято, и расторжение контракта тоже не исключено.

«Манчестер Юнайтед» хочет прислушаться к «настроениям болельщиков, спонсоров и женской команды». Игроку будет предложено «получить консультацию или терапию до возможной более широкой реабилитации».

Также рассматривается возможность организации телевизионного интервью, чтобы дать возможность молодому форварду рассказать свою версию событий, произошедших в январе прошлого года. В любом случае, процесс будет «постепенным» и может занять много времени.

Если «Манчестер Юнайтед» решит реабилитировать Гринвуда, то его представят как «молодого человека, который совершил ошибки и раскаивается в своих действиях».