Интервью на ТВ, терапия и общение с болельщиками. «Манчестер Юнайтед» разработал план по возвращению Гринвуда в команду
Но не факт, что он пригодится.
В прошлом месяце с Мэйсона Гринвуда были официально сняты все обвинения в изнасиловании и нападении. Однако «Манчестер Юнайтед» не стал сразу же возвращать игрока, который находится в системе клуба с 6-летнего возраста, в состав, в клубе решили провести внутреннее расследование, которое продолжается до сих пор.
The Athletic сообщает, что на данный момент «красные дьяволы» разработали план возвращения нападающего обратно в команду, хоть решение еще не принято, и расторжение контракта тоже не исключено.
«Манчестер Юнайтед» хочет прислушаться к «настроениям болельщиков, спонсоров и женской команды». Игроку будет предложено «получить консультацию или терапию до возможной более широкой реабилитации».
Также рассматривается возможность организации телевизионного интервью, чтобы дать возможность молодому форварду рассказать свою версию событий, произошедших в январе прошлого года. В любом случае, процесс будет «постепенным» и может занять много времени.
Если «Манчестер Юнайтед» решит реабилитировать Гринвуда, то его представят как «молодого человека, который совершил ошибки и раскаивается в своих действиях».
Это не сделали и не сделают, просто приняли решение задействовать его на следующий сезон, а до этого сделают много предварительных танцев с бубном, что общество переварило, приняло, и забыло.