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Интервью на ТВ, терапия и общение с болельщиками. «Манчестер Юнайтед» разработал план по возвращению Гринвуда в команду

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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Но не факт, что он пригодится.

В прошлом месяце с Мэйсона Гринвуда были официально сняты все обвинения в изнасиловании и нападении. Однако «Манчестер Юнайтед» не стал сразу же возвращать игрока, который находится в системе клуба с 6-летнего возраста, в состав, в клубе решили провести внутреннее расследование, которое продолжается до сих пор.

The Athletic сообщает, что на данный момент «красные дьяволы» разработали план возвращения нападающего обратно в команду, хоть решение еще не принято, и расторжение контракта тоже не исключено.

«Манчестер Юнайтед» хочет прислушаться к «настроениям болельщиков, спонсоров и женской команды». Игроку будет предложено «получить консультацию или терапию до возможной более широкой реабилитации».

Также рассматривается возможность организации телевизионного интервью, чтобы дать возможность молодому форварду рассказать свою версию событий, произошедших в январе прошлого года. В любом случае, процесс будет «постепенным» и может занять много времени.

Если «Манчестер Юнайтед» решит реабилитировать Гринвуда, то его представят как «молодого человека, который совершил ошибки и раскаивается в своих действиях».

3 комментария

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sardorbek abduganiyev
Ответ OSHO - ऊर्जा
Просто нужно понимать. Если бы был бы старым и без способностей, уже давно бы выкинули его. Это не сделали и не сделают, просто приняли решение задействовать его на следующий сезон, а до этого сделают много предварительных танцев с бубном, что общество переварило, приняло, и забыло.
100% Я тоже так думаю и кстати про беременность девушки Гринвуда. Даа может он станет отцом. Как-то это тоже подозрительно смотрится. Как будто это тоже план на будущее.
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Dm Kznts
скорее бы его в команду вернули
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OSHO - ऊर्जा
Просто нужно понимать. Если бы был бы старым и без способностей, уже давно бы выкинули его.

Это не сделали и не сделают, просто приняли решение задействовать его на следующий сезон, а до этого сделают много предварительных танцев с бубном, что общество переварило, приняло, и забыло.
+4
0
+4
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