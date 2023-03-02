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Гарначо впервые вызвали в сборную Аргентины. Ранее он играл за Испанию

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Заслуженно попал на радар.

Алехандро Гарначо получил первый вызов в главную сборную Аргентины. В этом сезоне юноша впечатляет за «Юнайтед» и Скалони не смог обойти его игру стороной.

Кроме Гарначо вызов на мартовские матчи получил также Лисандро Мартинес. Команде предстоит сыграть против Панамы и Кюрасао.

В прошлом Алехандро Гарначо играл за сборную Испании U18, однако позже решил выступать за Аргентину и дебютировал за нее на уровне U20.

В этом сезоне 18-летний футболист забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

2 комментария

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OSHO - ऊर्जा
Заслужил. Главное что сборную сердцем выбрал.
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Pushkin_CR7
Ловко он забайтил Аргов, слухами о выборе Испании😂
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