Заслуженно попал на радар.

Алехандро Гарначо получил первый вызов в главную сборную Аргентины. В этом сезоне юноша впечатляет за «Юнайтед» и Скалони не смог обойти его игру стороной.

Кроме Гарначо вызов на мартовские матчи получил также Лисандро Мартинес. Команде предстоит сыграть против Панамы и Кюрасао.

В прошлом Алехандро Гарначо играл за сборную Испании U18, однако позже решил выступать за Аргентину и дебютировал за нее на уровне U20.

В этом сезоне 18-летний футболист забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.