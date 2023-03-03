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Как изменилось игровое время Магуайра в сравнении с прошлым сезоном? Смотрим на статистику капитана «МЮ»

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Харри Магуайр остается капитаном «Манчестер Юнайтед», но защитник перестал быть ключевым игроком «красных дьяволов».

В прошлом сезоне англичанин провел в основе «Юнайтед» большинство матчей команды: 6 из 6-ти встреч в Лиге чемпионов, 28 из 33-х матчей в Премьер-лиге. Харри пропускал игры только из-за травм.

В этом сезоне картина совсем другая: Тен Хаг почти не выпускает Магуайра на игры в национальных турнирах, не доверяет тренер Харри и в Лиге Европы. Оба матча против «Барселоны» капитан провел на скамейке запасных.

И хоть нынешний сезон едва перевалил за середину, игровое время защитника уже сейчас выглядит печально. Особенно если сравнивать текущий сезон с прошлым.

Как считаете, учитывая игру англичанина, справедливо ли оставлять ему капитанскую повязку?

3 комментария

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Pushkin_CR7
Изменилось в лучшую для команды сторону)
0
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kaviknat
Менять капитана посреди сезона нет смысла, тем более в его отсутствие есть Бруно. Летом да, менять. Бруну капитаном, Мартинеса вице
+2
0
+2
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Fatih82
Зато по жёлтым равенство
+1
0
+1
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