Харри Магуайр остается капитаном «Манчестер Юнайтед», но защитник перестал быть ключевым игроком «красных дьяволов».

В прошлом сезоне англичанин провел в основе «Юнайтед» большинство матчей команды: 6 из 6-ти встреч в Лиге чемпионов, 28 из 33-х матчей в Премьер-лиге. Харри пропускал игры только из-за травм.

В этом сезоне картина совсем другая: Тен Хаг почти не выпускает Магуайра на игры в национальных турнирах, не доверяет тренер Харри и в Лиге Европы. Оба матча против «Барселоны» капитан провел на скамейке запасных.

И хоть нынешний сезон едва перевалил за середину, игровое время защитника уже сейчас выглядит печально. Особенно если сравнивать текущий сезон с прошлым.

Как считаете, учитывая игру англичанина, справедливо ли оставлять ему капитанскую повязку?