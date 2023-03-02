Сейчас соцсети позволяют узнать о многих футбольных трансферах раньше официального подтверждения. Лайки, подписки и особенно инсайдеры в соцсетях говорят многое, что потом становится правдой.

К примеру, за одним авиарейсом из Барселоны в Париж в августе 2021-го следило 119 тысяч человек – на борту присутствовал Лео Месси. Огромное количество зрителей передвижения самолетика по карте появилось благодаря инсайдерам и лайкам самого Месси и его жены. В общем, сейчас трудно что-то скрыть.

12 лет назад все было по-другому. Например, вот так в «Ман Юнайтед» беспокоились о конфиденциальности подписания контракта с Давидом Де Хеа. Правда, вышло не очень – Давид быстро ускорился и не ждал сотрудников клуба.