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12 лет назад «МЮ» скрывал трансфер Де Хеа белым полотном – вышло неловко

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Сейчас соцсети позволяют узнать о многих футбольных трансферах раньше официального подтверждения. Лайки, подписки и особенно инсайдеры в соцсетях говорят многое, что потом становится правдой.

К примеру, за одним авиарейсом из Барселоны в Париж в августе 2021-го следило 119 тысяч человек – на борту присутствовал Лео Месси. Огромное количество зрителей передвижения самолетика по карте появилось благодаря инсайдерам и лайкам самого Месси и его жены. В общем, сейчас трудно что-то скрыть.

12 лет назад все было по-другому. Например, вот так в «Ман Юнайтед» беспокоились о конфиденциальности подписания контракта с Давидом Де Хеа. Правда, вышло не очень – Давид быстро ускорился и не ждал сотрудников клуба.

1 комментарий

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dhzoker
Де Хеа стал легендой клуба! Надо ещё не много подтянуть игру ногами под прессингом и всё будет ништяк)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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