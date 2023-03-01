Он великолепен в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» является одним из трех претендентов на трансфер нападающего «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала, сообщает испанское издание Fijaches.

Аргентинец проводит великолепный сезон под руководством Жозе Моуринью: 12 голов и 7 голевых передач в 24 играх за «Рому» в этом сезоне.

Превосходная форма и скромная сумма отступных (12 миллионов евро), как сообщается, привлекли внимание других команд. По информации, интерес к Дибала проявляют в «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Интере».

Испанцы находятся не в лучшем финансовом состоянии и планируют отпустить несколько игроков, имеющих высокие зарплаты. Тем не менее, относительно небольшой оклад Дибалы делает его привлекательным вариантом для матрасников.

«Манчестер Юнайтед» также внимательно следит за игроком, рассматривая его, как вариант замены Антони Марсьяля.

«Интер» ищет варианты укрепления нападения, поскольку Ромелу Лукаку летом вернется в «Челси». Приобретение Дибала, который имеет богатый опыт выступлений в Серии А, может значительно укрепить атаку нерадзурри.