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😡😡😡 «Атакующая версия Фила Джонса». Фанаты «МЮ» недовольны травматичностью Марсьяля. Он не сыграет с «Вест Хэмом» ❌

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Англичане злятся.

Антони Марсьяль не успевает восстановиться к матчу Кубка Англии с «Вест Хэмом», который состоится в среду на стадионе «Олд Траффорд». Эту информацию подтвердил тен Хаг.

Француз принял участие всего в 14 матчах этого сезона из-за различных травм, поэтому некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» сомневаются в его будущем.

'It's like he's not even here!': Man United fans lose patience with Anthony Martial over injury record

💭 Ayoba: «Он вернется, когда останется две игры до конца сезона, сыграет в первом тайме, а затем снова получит травму».

💭 Lex talionis: «Вы должны задаться вопросом, страдает ли он от проблем с психикой, которые так же реальны, как растяжение или ушиб, или еще хуже. Этот человек не может оправиться от травм, которые выбивают большинство игроков всего на несколько недель или месяц».

💭 SAFMUTD: «Как будто его здесь даже нет! Тем не менее, 8 голов, играя всего 20% минут, впечатляют».

💭 MyBloodIsRed: «Я люблю его, но чувак должен уйти... Он - атакующая версия Фила Джонса. Он проводит больше времени в лазарете, чем на поле с мячом».

💭 Djemba-Djemba: «Черт возьми, его история травм просто ужасна. Это уже стиль Погба. Этим летом нам нужно подписать двух нападающих».

4 комментария

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Руслан Чесебиев
У марсаьяля ещё личка будь здоров, играть не играет, но платить зарплату надо. Нужен не убиваемый нападающий клубу!
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Мирзоанис Якубов
Я думаю, на самом деле Хайзенберг проводит там с ним манипуляции по типу с Санчо. Марсьялю и уверенности не хватает, и инстинкт убийцы у него отсутствует... В общем, в голове проблемы у парня.
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Андрей Тишкович
Жаль Марсьяля если б не травмы уверен он раскрылся б как и Решфорд но похоже он с лазарета уже не полностью не вылезит
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MARELLE CLOTHES
Марсьяль не настолько в пиковой форме,чтобы переживать об его наличии на старте,он для цн довольно медленный и не особо хорошо прессингует.
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