Англичане злятся.

Антони Марсьяль не успевает восстановиться к матчу Кубка Англии с «Вест Хэмом», который состоится в среду на стадионе «Олд Траффорд». Эту информацию подтвердил тен Хаг.

Француз принял участие всего в 14 матчах этого сезона из-за различных травм, поэтому некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» сомневаются в его будущем.

💭 Ayoba: «Он вернется, когда останется две игры до конца сезона, сыграет в первом тайме, а затем снова получит травму».

💭 Lex talionis: «Вы должны задаться вопросом, страдает ли он от проблем с психикой, которые так же реальны, как растяжение или ушиб, или еще хуже. Этот человек не может оправиться от травм, которые выбивают большинство игроков всего на несколько недель или месяц».

💭 SAFMUTD: «Как будто его здесь даже нет! Тем не менее, 8 голов, играя всего 20% минут, впечатляют».

💭 MyBloodIsRed: «Я люблю его, но чувак должен уйти... Он - атакующая версия Фила Джонса. Он проводит больше времени в лазарете, чем на поле с мячом».

💭 Djemba-Djemba: «Черт возьми, его история травм просто ужасна. Это уже стиль Погба. Этим летом нам нужно подписать двух нападающих».