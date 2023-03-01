Криштиану Роналду присутствовал на боксерском поединке Джейка Пола и Томми Фьюри.

Роналду встретился с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Майком Тайсоном на мероприятии, и с трибун было видно, что он выглядел далеко не впечатленным, когда Фьюри был объявлен победителем.

Зато показал свои дорогущие часы:

Это одни из самых дорогих часов Роналду, Franck Muller Cintree Curvex Tourbillon 0001 стоит больше 1,5 млн долларов.