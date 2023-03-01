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Роналду посетил бой Джейка Пола и Томми Фьюри, надев дорогущие часы. Они стоят около 1,5 млн долларов

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Криштиану Роналду присутствовал на боксерском поединке Джейка Пола и Томми Фьюри.

Роналду встретился с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Майком Тайсоном на мероприятии, и с трибун было видно, что он выглядел далеко не впечатленным, когда Фьюри был объявлен победителем.

Зато показал свои дорогущие часы:

Это одни из самых дорогих часов Роналду, Franck Muller Cintree Curvex Tourbillon 0001 стоит больше 1,5 млн долларов.

4 комментария

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Роман
Мороз всегда пургу пишет) Это так сказать его "почерк авторский".
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Чёрный тюльпан
Мороз в очередной раз доказал, что умом он особо не наделён! Даже тот, кто часами не интересуется, задаст вопрос, почему на картинке у циферблата часов надпись Franck Muller Geneve, а в тексте упоминается совершенно другой бренд - Girard-Perregaux. Но если потратить ещё немного времени и вбить последние часы в поисковой системе, то можно точно убедиться, что они на нём не были надеты в тот вечер. И так у этого блога во всём, это даже журналистикой язык не повернётся назвать, уровень какой-то выгребной ямы.
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ поколение пепси
дурацкие часы ничего не понятно, сколько показывают, понты за миллион долларов..
А кто сказал, что они ему нужны для времени. Они как браслет, только дорогие, очень дорогие)
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+1
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поколение пепси
дурацкие часы ничего не понятно, сколько показывают, понты за миллион долларов..
+7
-3
+4
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