Мойес оценил работу Эрика тен Хага в «МЮ». «Я думаю, что он проделал отличную работу», — сказал экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес об Эрике тен Хаге перед матчем Кубка Англии с «Вест Хэмом».

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» - это команда, которая привыкла к успеху, и я думаю, что «Юнайтед» снова поднимается по лестнице туда, где они хотят быть.

Я могу только смотреть издалека и восхищаться им за хорошую работу, которую он делает в «Манчестер Юнайтед».

Мойес не хуже других знает, насколько сложно добиться успеха в «Юнайтед». Он провалился, хотя и унаследовал команду, выигравшую Премьер-лигу, от сэра Алекса Фергюсона.