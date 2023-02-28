«Я могу только смотреть издалека и восхищаться им»: Мойес оценивает Эрика тен Хага в «МЮ»
Мойес оценил работу Эрика тен Хага в «МЮ».
«Я думаю, что он проделал отличную работу», — сказал экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес об Эрике тен Хаге перед матчем Кубка Англии с «Вест Хэмом».
«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» - это команда, которая привыкла к успеху, и я думаю, что «Юнайтед» снова поднимается по лестнице туда, где они хотят быть.
Я могу только смотреть издалека и восхищаться им за хорошую работу, которую он делает в «Манчестер Юнайтед».
Мойес не хуже других знает, насколько сложно добиться успеха в «Юнайтед». Он провалился, хотя и унаследовал команду, выигравшую Премьер-лигу, от сэра Алекса Фергюсона.
Теперь Тен Хаг привел «Юнайтед» к их первому трофею за пять с половиной лет, и они все еще борются за три кубка, хотя и не являются лидерами Премьер-лиги.
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