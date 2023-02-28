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Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ уже в этом сезоне

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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FiveThirtyEight опубликовал обновленные прогнозы Премьер-лиги после игр в прошлые выходные.

«Манчестер Юнайтед» не участвовал в лиге в прошлые выходные, поэтому их положение существенно не изменилось.

Они по-прежнему являются одной из трех команд с реальными шансами на победу в соревновании, но они являются аутсайдерами в этой гонке с трехпроцентной вероятностью возглавить таблицу в конце.

«Арсенал» — фаворит в сложившейся ситуации. Их шансы на победу в лиге оцениваются в 53 процента против 44 процентов шансов на то, что «Манчестер Сити» снова выиграет.

В следующее воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет на «Энфилде». 

10 комментариев

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Николай Лапин
Ответ Евгений Ох
Да, рейтинг футбольной мощи, сколько им было доступно очков. А так у них шанс на 4 место 16%, на 3 место 6% вот они 22% на квалификацию в ЛЧ
Извиняюсь за душнилово, но шанс на ЛЧ все таки не 22% а 16%, то что у них 6% шанс стать третьими не значит что его нужно плюсовать к 4му месту)
+1
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+1
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Евгений Ох
Ответ Neron
Может я не так понял, что значит столбик SPI?
Да, рейтинг футбольной мощи, сколько им было доступно очков.
А так у них шанс на 4 место 16%, на 3 место 6% вот они 22% на квалификацию в ЛЧ
0
0
0
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Belfast Boy
В первый сезон даже 3 место будет отличным результатом.
+2
0
+2
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Максим Заворин
Ответ Заур Исмайылов
Прикольно будет если Хаг обломает комп
и МЮ вылетит в чемпионшип)
+1
-2
-1
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aya
Вероятность победы в АПЛ конечно же крайне мала, но ЛЕ и второй кубок - вполне можно брать!
+1
0
+1
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Neron
Ответ Dugar Sanzhiev
Как ты это посчитал? 22% что залетит в ЛЧ
Может я не так понял, что значит столбик SPI?
0
0
0
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Dugar Sanzhiev
Ответ Neron
Шта?! Ливерпуль вылезет на 3 место в итоге?! Что там считает эта железяка?! Ну какие вот факторы прямо сейчас на это указывают?! Что Гакпо и Нуньез подвинут Решфорда и Бруну?!
Как ты это посчитал? 22% что залетит в ЛЧ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kolch
Ответ Neron
Шта?! Ливерпуль вылезет на 3 место в итоге?! Что там считает эта железяка?! Ну какие вот факторы прямо сейчас на это указывают?! Что Гакпо и Нуньез подвинут Решфорда и Бруну?!
22% на попадание в ЛЧ ≠ 3 место в итоге. В теории могут подвинуть Ньюкасл, вероятность высокая
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
Шта?! Ливерпуль вылезет на 3 место в итоге?! Что там считает эта железяка?! Ну какие вот факторы прямо сейчас на это указывают?! Что Гакпо и Нуньез подвинут Решфорда и Бруну?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заур Исмайылов
Прикольно будет если Хаг обломает комп
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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