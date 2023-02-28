10 комментариев

Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ уже в этом сезоне
FiveThirtyEight опубликовал обновленные прогнозы Премьер-лиги после игр в прошлые выходные.
«Манчестер Юнайтед» не участвовал в лиге в прошлые выходные, поэтому их положение существенно не изменилось.
Они по-прежнему являются одной из трех команд с реальными шансами на победу в соревновании, но они являются аутсайдерами в этой гонке с трехпроцентной вероятностью возглавить таблицу в конце.
«Арсенал» — фаворит в сложившейся ситуации. Их шансы на победу в лиге оцениваются в 53 процента против 44 процентов шансов на то, что «Манчестер Сити» снова выиграет.
В следующее воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет на «Энфилде».
А так у них шанс на 4 место 16%, на 3 место 6% вот они 22% на квалификацию в ЛЧ