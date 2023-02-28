10 комментариев

FiveThirtyEight опубликовал обновленные прогнозы Премьер-лиги после игр в прошлые выходные.

«Манчестер Юнайтед» не участвовал в лиге в прошлые выходные, поэтому их положение существенно не изменилось.

Они по-прежнему являются одной из трех команд с реальными шансами на победу в соревновании, но они являются аутсайдерами в этой гонке с трехпроцентной вероятностью возглавить таблицу в конце.

«Арсенал» — фаворит в сложившейся ситуации. Их шансы на победу в лиге оцениваются в 53 процента против 44 процентов шансов на то, что «Манчестер Сити» снова выиграет.