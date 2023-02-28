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«Рано или поздно это должно было случиться». Пеп Гвардиола троллит «МЮ» после победы в Кубке Лиги

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Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Пеп Гвардиола слегка протроллил «МЮ» после победы клуба в Кубке Лиги.

«Мои поздравления «Юнайтед». Рано или поздно это должно было случиться, не так ли? Добро пожаловать», - цитирует тренера The Metro.

На вопрос о том, считает ли Гвардиола команду Тен Хага претендентом на другие трофеи он усмехнулся: «Если они потратят еще немного денег, то да. Они ведь не тратили, верно? Они в том положении, в котором и должны быть».

Смешно слышать такие комментарии от тренера, чей клуб нарушил многократно нарушал правила финансового fair play.

7 комментариев

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Коля Иванцов
Дождёмся окончания сесона. А потом и вывод сделаем, кто будет на вершине Олимпа. С такими деньгами сити хоть раз но должен был взять лч. Тэн хак молодец грамотно настраивает команду.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KH Y7
Видимо Пеп все ещё растроен из-за поражение от МЮ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azizbek Jamalov
Лысый шарлатан
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Алан Кайтуков
Ответ N1ghtwolf
МЮ по тратам за последние годы не уступают Сити. И при этом ничего не добились
МЮ тратит и через год или два меняет тренера ... И опять тратится на новые трансферы под нового тренера.. А Пеп сколько лет уже в этом клубе и сколько на него только потратили бабок? Ему покупали всё что блестит.. А ЛЧ всё нет и нет.. Окрепнет МЮ и Челси и ливер.. И сити тогда и в АПЛ ничего не угадает
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N1ghtwolf
Ответ Алан Кайтуков
Олень Пеп, сколько сити потратил за все эти годы? Можно было хоть раз лигу чемпионов взять.. Под кольщик.. Я уверен Тен Хаг ещё ему передаст приветы..))
МЮ по тратам за последние годы не уступают Сити. И при этом ничего не добились
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алан Кайтуков
Ответ Артур Ганненко
Молодец Пеп, классно подколол
Олень Пеп, сколько сити потратил за все эти годы? Можно было хоть раз лигу чемпионов взять.. Под кольщик.. Я уверен Тен Хаг ещё ему передаст приветы..))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Ганненко
Молодец Пеп, классно подколол
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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