7 комментариев

Пеп Гвардиола слегка протроллил «МЮ» после победы клуба в Кубке Лиги.

«Мои поздравления «Юнайтед». Рано или поздно это должно было случиться, не так ли? Добро пожаловать», - цитирует тренера The Metro.

На вопрос о том, считает ли Гвардиола команду Тен Хага претендентом на другие трофеи он усмехнулся: «Если они потратят еще немного денег, то да. Они ведь не тратили, верно? Они в том положении, в котором и должны быть».

Смешно слышать такие комментарии от тренера, чей клуб нарушил многократно нарушал правила финансового fair play.