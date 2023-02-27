Тен Хаг забыл забрать Кубок Лиги после пресс-конференции и повеселил журналистов своей реакцией
Во время пресс-конференции после финала Кубка Лиги произошел забавный эпизод: Эрик тен Хаг забыл забрать только что завоеванный трофей после окончания встречи с журналистами.
Тренер «МЮ» пошутил: «Я могу его оставить, потому что мы выиграем еще один».
Можно только отметить менталитет Тен Хага – он не собирается почивать на лаврах и Кубок Лиги ему видится ступенькой к более серьезным трофеям.
«МЮ» обыграл «Ньюкасл» (2:0) в финале турнира на «Уэмбли», завоевав первый кубок с 2017 года.
«Красные дьяволы» продолжают борьбу в Кубке Англии, Лиге Европы и АПЛ.
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