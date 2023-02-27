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Тен Хаг забыл забрать Кубок Лиги после пресс-конференции и повеселил журналистов своей реакцией

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Во время пресс-конференции после финала Кубка Лиги произошел забавный эпизод: Эрик тен Хаг забыл забрать только что завоеванный трофей после окончания встречи с журналистами.

Тренер «МЮ» пошутил: «Я могу его оставить, потому что мы выиграем еще один».

Можно только отметить менталитет Тен Хага – он не собирается почивать на лаврах и Кубок Лиги ему видится ступенькой к более серьезным трофеям.

«МЮ» обыграл «Ньюкасл» (2:0) в финале турнира на «Уэмбли», завоевав первый кубок с 2017 года.

«Красные дьяволы» продолжают борьбу в Кубке Англии, Лиге Европы и АПЛ.

4 комментария

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Tun
их будет много, это только начало) у МЮ достаточно ресурсов, теперь и адекватный тренер
0
0
0
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68.39
Желательно и не один)))
+1
0
+1
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Vezdexodof
Хаг красавец! Хорошо ответил👍
+3
0
+3
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ДедаДома.нет
Босс.
+9
0
+9
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