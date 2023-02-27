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Криштиану Роналду может получить медаль после победы «МЮ» в Кубке Лиги😲

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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В воскресенье «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый трофей за шесть лет, одолев «Ньюкасл» в финале Кубка Лиги. Криштиану Роналду в это время был за 3000 км, праздновал недавний хет-трик в составе «Аль-Насра» и смотрел бой Томми Фьюри и Джейка Пола.

Португалец ушел из «МЮ» в ноябре и не сыграл ни одного матча в Кубке Лиги, но все еще может получить медаль за победу клуба в турнире.

Правило Английской футбольной лиги о присуждении медалей гласит: «Помимо Кубка, руководящий комитет должен вручить тридцать сувениров Клубу-победителю в финальном матче и тридцать сувениров клубу, проигравшему в финальном матче. Дополнительные сувениры могут быть предоставляется с согласия Руководящего комитета, но за счет запрашивающего Клуба».

Это означает, что «МЮ» должна решить, вручать ли одну из медалей Криштиану.

7 комментариев

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KING_OF_RUSSIA
Роналду батя, получает медали даже не играя за команду.
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Вертуальный
Расслабьтесь глоры Месси .. да ему и не нужен этот медаль 😂 у него их целый вагон .. пускай беспокоиться у кого нету ни одного
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уличный иуда
Зная КриРо, эта медаль ему погоды не сделает, ему даже наверняка стыдно будет. А вот МЮ,дав медаль, может таким образом еще раз выразить уважение легенде клуба.
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-1
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на войне как на войне
Роналду эта медаль, как телеге пятое колесо
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Рыжий Бизон
Считаю что Рон не заслужил эту медаль. Мю выиграл титул без него, он не проявлял себя никак в этом кубке
+3
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+3
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Андрей Тишкович
Лучше уже сторожу Уэмбли дать медаль
+6
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Neron
Сыграл бы хоть один матч, вручили бы! А так за что?
+9
0
+9
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