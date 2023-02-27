7 комментариев

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый трофей за шесть лет, одолев «Ньюкасл» в финале Кубка Лиги. Криштиану Роналду в это время был за 3000 км, праздновал недавний хет-трик в составе «Аль-Насра» и смотрел бой Томми Фьюри и Джейка Пола.

Португалец ушел из «МЮ» в ноябре и не сыграл ни одного матча в Кубке Лиги, но все еще может получить медаль за победу клуба в турнире.

Правило Английской футбольной лиги о присуждении медалей гласит: «Помимо Кубка, руководящий комитет должен вручить тридцать сувениров Клубу-победителю в финальном матче и тридцать сувениров клубу, проигравшему в финальном матче. Дополнительные сувениры могут быть предоставляется с согласия Руководящего комитета, но за счет запрашивающего Клуба».

Это означает, что «МЮ» должна решить, вручать ли одну из медалей Криштиану.