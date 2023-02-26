📹 Какая страсть! Каземиро страстно отпраздновал свой гол, который был засчитан после проверки
Попало в объектив 👀
Каземиро помог «Манчестер Юнайтед» открыть счет в финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла».
Бразильский полузащитник блестяще перенаправил головой мяч в сетку после навеса Люка Шоу со штрафного.
Однако за ликованием сразу последовало мучительно долгое ожидание, пока система VAR проверяла, не находился ли он в офсайде.
В итоге было вынесено решение, что Каземиро был в игре, так что мяч был засчитан.
Как только бразильский полузащитник увидел, что первый гол его команды засчитан, он продемонстрировал максимально страстное празднование.
Приятно видеть такую приверженность делу 🔥
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