United Tweets
Блог

📹 Какая страсть! Каземиро страстно отпраздновал свой гол, который был засчитан после проверки

Каземиро Каземиро
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Футбол Футбол

Попало в объектив 👀

Каземиро помог «Манчестер Юнайтед» открыть счет в финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

Бразильский полузащитник блестяще перенаправил головой мяч в сетку после навеса Люка Шоу со штрафного.

Однако за ликованием сразу последовало мучительно долгое ожидание, пока система VAR проверяла, не находился ли он в офсайде.

В итоге было вынесено решение, что Каземиро был в игре, так что мяч был засчитан.

Как только бразильский полузащитник увидел, что первый гол его команды засчитан, он продемонстрировал максимально страстное празднование.

Приятно видеть такую приверженность делу 🔥

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Танк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манул Манулов
Команда молодцы! Тен Хаг лучший!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Perhat Penayew
Герой Матча бравооо👏👏👏👏👏
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий