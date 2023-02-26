Попало в объектив 👀

Каземиро помог «Манчестер Юнайтед» открыть счет в финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

Бразильский полузащитник блестяще перенаправил головой мяч в сетку после навеса Люка Шоу со штрафного.

Однако за ликованием сразу последовало мучительно долгое ожидание, пока система VAR проверяла, не находился ли он в офсайде.

В итоге было вынесено решение, что Каземиро был в игре, так что мяч был засчитан.

Как только бразильский полузащитник увидел, что первый гол его команды засчитан, он продемонстрировал максимально страстное празднование.

Приятно видеть такую приверженность делу 🔥