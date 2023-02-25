Фанат спросил тен Хага, подпишет ли «Манчестер Юнайтед» Килиана Мбаппе. Ответ главного тренера был красноречивым
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг забавно отреагировал на вопрос одного фаната о том, присоединится ли Килиан Мбаппе к «красным дьяволам». Football Insider недавно сообщил, что «красные дьяволы» будут добиваться подписания французской суперзвезды, если клуб выкупит катарский шейх.
Болельщик, встретив тен Хага, продемонстрировал ему футболку манкунианцев с именем Мбаппе и спросил главного тренера, присоединится ли Килиан к команде.
Голландский специалист ничего не ответил, но очень громко хихикнул, вызвав волну смеха среди фанатов.
В этом сезоне Мбаппе в великолепной форме. В этом сезоне он забил 27 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах.
«Манчестер Юнайтед» же продемонстрировал значительный прогресс при тен Хаге. «Красные дьяволы» в настоящее время занимают 3-е место в Премьер-лиге с 49 очками.
В воскресенье, 26 февраля, они сыграют с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги. В случае победы, команда заработает первый трофей под началом тен Хага.
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