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Лисандро Мартинес: «Я хочу убивать на поле, но знаю, что нужно себя контролировать»

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Лисандро Мартинеса не просто так называют мясником. Защитник известен своим боевым характером и весьма жестким стилем игры. Аргентинец отдает на поле всего себя.

В интервью изданию The Telegraph Мартинес описал свой менталитет и рассказал о своем прошлом:

«Трудно ли мне контролировать свою агрессию на поле? Да, это тяжело… это действительно тяжело. Иногда я хочу убивать на поле, но знаю, что нужно себя контролировать. Я думаю все дело в нашей культуре. Аргентинцы страстные. Для нас футбол — это все, поэтому мы всегда отдаем себя полностью. Помню, когда я был еще маленьким, где-то в четыре или пять лет, я начал драться и плакать, когда проигрывал. Это у нас в крови, у нас в сердце. Если я дам себе волю, то буду получать дисквалификацию в каждом матче. Нужно быть мудрее».

Аргентинская страстность выливается не только в агрессию на поле, но и в преданность к игре. После победы над «Барселоной» в Лиге Европы Лисандро еще два часа общался с фанатами.

«Олд Траффорд» полюбил Мартинеса, защитник платит фанатам той же монетой.

2 комментария

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Леонид Ботвинник
Он рассыпает вокруг себя заряд энергии, которая передаётся партнёрам. По хорошему спортивная злость.
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Герр Айзенхайм
Настоящий боец!!!
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