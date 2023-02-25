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Мэйсон Гринвуд готовится стать отцом: повысит ли это его шансы на возвращение в «МЮ»?

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По сообщениям издания Mail Online, Мэйсон Гринвуд станет отцом – информация об этом появилась спустя пару недель после того, как с футболиста были сняты обвинения в изнасиловании и нападении.

Семья Гринвуда якобы знает о положении девушки футболиста и «с нетерпением ждет» появления ребенка летом, пишет The Sun.

Сам Мэйсон отчаянно хочет вернуться в основной состав «Юнайтед», чтобы начать восстанавливать свою карьеру, но английская пресса утверждает, что некоторые из игроков клуба категорически не хотят видеть его в составе.

Мужская и женская команды делят несколько объектов на тренировочной базе «Юнайтед» в Кэррингтоне, и считается, что футболистки сказали официальным лицам клуба, что они будут глубоко обеспокоены, если Гринвуду разрешат вернуться.

Возможно, если новость об отцовстве подтвердится, то она смягчит радикально настроенных представительниц «МЮ».

1 комментарий

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Freedoms
Да как то пофиг на женскую команду. Будет обидно если мю не вернёт такого топа
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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