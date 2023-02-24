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В Лиге Европы «Юнайтед» сыграет против «Бетиса». Тен Хаг отреагировал на итоги жеребьевки

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Зимой провели с командой товарищеский матч.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Манкунианцы сыграют против «Бетиса».

«Мы играли с ними во время предсезонки после зимнего перерыва, и ты всегда знаешь, что получишь от испанского футбола. Мы столкнулись с ним вчера.

«Бетис» − играющая команда, умелая команда, поэтому нам нужно будет показать все, что в наших силах. В этом сезоне мы также играли против «Сосьедада», потому мы знаем, что только когда вы играете на максимуме, у вас есть шанс выжить и пройти дальше.

Сначала мы должны направить энергию и внимание на следующие игры. У нас есть матчи в Кубке Лиги, Кубке Англии и АПЛ»

Перед тем, как попасть на «Бетис», «Юнайтед» по итогам двух матчей обыграл со счетом 4:3 «Барселону». Первый матч против другой испанской команды запланирован на 9 марта, а ответный пройдет в Испании 16 марта.

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