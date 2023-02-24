Сильно верит в команду и Тен Хага.

Британская букмекерская контора заявила о том, что один из игроков поставил 25 фунтов на исход, которые могут принести ему 62525 фунтов, так как на данный результат установлен коэффициент 2500/1. Так на что же он поставил?

Неизвестный болельщик «Юнайтед», как и еще двенадцать человек, чьи ставки неизвестны, решил, что в этом году команда Тен Хага сможет выиграть одновременно АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.

Сейчас «Юнайтед» продолжает борьбу во всех этих турнирах. В АПЛ до первого места, который занимает «Арсенал», всего пять очков (у канониров матч в запасе). В финале Кубка Лиги в воскресенье предстоит сыграть против «Ньюкасла». В пятом раунде Кубка Англии в соперниках будет «Вест Хэм», а в плей-офф Лиги Европы − «Бетис».

Как думаете, сможет ли клуб выиграть сразу четыре турнира за сезон? Пишите в комментариях.