11 комментариев

Смотрим на 7 возможных соперников «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы
Вчера вечером «МЮ» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/16 Лиги Европы (2:1) и вышел в следующий раунд плей-офф.
Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится уже сегодня.
«Юнайтед» может встретиться с одной из семи команд, занявших первые места в своих группах. Исключение составляет «Арсенал», поскольку клубы представляют один чемпионат и не попадутся друг другу, по крайней мере до четвертьфинала Лиги Европы.
Давайте посмотрим на потенциальных соперников подопечных Эрика тен Хага в следующем этапе турнира:
«Юнион» (Бельгия)
«Фрайбург» (Германия)
«Ференцварош» (Венгрия)
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Бетис» (Испания)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Фенербахче» (Турция)
Кого бы вы хотели увидеть в качестве соперника «МЮ»?
Хотя понятно, что если цель выиграть ЛЕ, неважно кто будет, надо проходить любого.