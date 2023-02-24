11 комментариев

Вчера вечером «МЮ» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/16 Лиги Европы (2:1) и вышел в следующий раунд плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится уже сегодня.

«Юнайтед» может встретиться с одной из семи команд, занявших первые места в своих группах. Исключение составляет «Арсенал», поскольку клубы представляют один чемпионат и не попадутся друг другу, по крайней мере до четвертьфинала Лиги Европы.

Давайте посмотрим на потенциальных соперников подопечных Эрика тен Хага в следующем этапе турнира:

«Юнион» (Бельгия)

«Фрайбург» (Германия)

«Ференцварош» (Венгрия)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

«Бетис» (Испания)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Фенербахче» (Турция)

Кого бы вы хотели увидеть в качестве соперника «МЮ»?