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Смотрим на 7 возможных соперников «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы

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Вчера вечером «МЮ» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/16 Лиги Европы (2:1) и вышел в следующий раунд плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится уже сегодня.

«Юнайтед» может встретиться с одной из семи команд, занявших первые места в своих группах. Исключение составляет «Арсенал», поскольку клубы представляют один чемпионат и не попадутся друг другу, по крайней мере до четвертьфинала Лиги Европы.

Давайте посмотрим на потенциальных соперников подопечных Эрика тен Хага в следующем этапе турнира:

«Юнион» (Бельгия)

«Фрайбург» (Германия)

«Ференцварош» (Венгрия)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

«Бетис» (Испания)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Фенербахче» (Турция)

Кого бы вы хотели увидеть в качестве соперника «МЮ»?

11 комментариев

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Амир Ким
Ответ Neron
Юнион подойдёт)))
Юнион сейчас борется за чемпионство)
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Фанат футбола 777
Ответ Football Forever
Сосьедад и Бетис самые неприятные на данном этапе. Учитывая плотный график, хотелось бы соперника попроще, чтобы провести ротацию. Хотя понятно, что если цель выиграть ЛЕ, неважно кто будет, надо проходить любого.
Сейчас Фрайбург в топ-форме, борется за чемпионство, я бы не списывал его со счетов
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PavAl
Ответ M.U fan
Чета не понял откуда взялись эти команды ?
Они вышли с первых мест из своих групп и не играли раунд оф 16,так например Ференцварош был на первом месте и будет сразу играть в 1/8,а Рома заняла второе место и ей пришлось играть в 1/16
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Neron
Юнион подойдёт)))
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Денис Неронский
Ответ Заур Исмайылов
Опять попадётся самый сильный среди 7 ки
Разницы нет , МЮ все равно выиграет
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Orxan Aliyev
Надеюсь кто нибудь по слабее попадёт
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Football Forever
Сосьедад и Бетис самые неприятные на данном этапе. Учитывая плотный график, хотелось бы соперника попроще, чтобы провести ротацию. Хотя понятно, что если цель выиграть ЛЕ, неважно кто будет, надо проходить любого.
Подумал написать что кто-то из этих двух попадётся, смотрю уже есть)
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Я за Артемия Панарина
Хотелось бы с Фрайбургом или с Фейеноордом вообще эпично было бы, возвращение Хага на родину с дьяволами💪
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Football Forever
Сосьедад и Бетис самые неприятные на данном этапе. Учитывая плотный график, хотелось бы соперника попроще, чтобы провести ротацию.
Хотя понятно, что если цель выиграть ЛЕ, неважно кто будет, надо проходить любого.
+6
-1
+5
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M.U fan
Чета не понял откуда взялись эти команды ?
+3
-3
0
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Заур Исмайылов
Опять попадётся самый сильный среди 7 ки
+4
0
+4
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