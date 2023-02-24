«Юнайтед» протроллил главного тренера «Барселоны» Хави за его слова во время пресс-конференции перед ответным матчем команд, который закончился победой «красных дьяволов» 2:1.

«Тен Хаг берет весь талант своих игроков: вы же видите Санчо, Рэшфорда и португальского паря, посмотрите, как играет Фред», - говорил Хави перед встречей.

Видимо эти слова вызвали раздражение у «МЮ», в клубе посчитали, что Хави проявил неуважение, не назвав Бруну Фернандеша по имени. После победы, клуб в социальных сетях ответил тренеру «Барсы», выложив фото Бруну с подписью: «Наш португальский парень».

Фернандеш стал одним из ключевых игроков прошедшего матча и автором голевой передачи на Фреда.