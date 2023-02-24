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«МЮ» подколол «Барселону» в социальных сетях после выхода в 1/8 финала Лиги Европы

Хави Хави
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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«Юнайтед» протроллил главного тренера «Барселоны» Хави за его слова во время пресс-конференции перед ответным матчем команд, который закончился победой «красных дьяволов» 2:1.

«Тен Хаг берет весь талант своих игроков: вы же видите Санчо, Рэшфорда и португальского паря, посмотрите, как играет Фред», - говорил Хави перед встречей.

Видимо эти слова вызвали раздражение у «МЮ», в клубе посчитали, что Хави проявил неуважение, не назвав Бруну Фернандеша по имени. После победы, клуб в социальных сетях ответил тренеру «Барсы», выложив фото Бруну с подписью: «Наш португальский парень».

Фернандеш стал одним из ключевых игроков прошедшего матча и автором голевой передачи на Фреда.

6 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Пенальти сомнительный. Не прав судья, поставив этот пенальти
0
0
0
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skywalker_d
Ответ Grishgeorgov
«Этот португальский гражданин», «Полузащитник, которого вы упомянули»…
😃😃
0
0
0
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AJIewka Enjoy!
Эй португальский паря, дисюдаа
+2
0
+2
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Денис Оськин
Ответ Grishgeorgov
«Этот португальский гражданин», «Полузащитник, которого вы упомянули»…
😂👍🏻
+1
0
+1
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Grishgeorgov
«Этот португальский гражданин», «Полузащитник, которого вы упомянули»…
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Someone from Internet
Не вижу тут подкола или автор поста залез в голову сммщиков МЮ?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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