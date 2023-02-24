«МЮ» подколол «Барселону» в социальных сетях после выхода в 1/8 финала Лиги Европы
«Юнайтед» протроллил главного тренера «Барселоны» Хави за его слова во время пресс-конференции перед ответным матчем команд, который закончился победой «красных дьяволов» 2:1.
«Тен Хаг берет весь талант своих игроков: вы же видите Санчо, Рэшфорда и португальского паря, посмотрите, как играет Фред», - говорил Хави перед встречей.
Видимо эти слова вызвали раздражение у «МЮ», в клубе посчитали, что Хави проявил неуважение, не назвав Бруну Фернандеша по имени. После победы, клуб в социальных сетях ответил тренеру «Барсы», выложив фото Бруну с подписью: «Наш португальский парень».
Фернандеш стал одним из ключевых игроков прошедшего матча и автором голевой передачи на Фреда.
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