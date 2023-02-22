Тен Хаг не шутит. Тренер «Манчестер Юнайтед» отправил очень много аналитиков на «Камп Ноу»

Основательный подход.

В преддверии ответного матча плей-офф Лиги Европы с «Барселоной» Эрик тен Хаг отправил аналитиков понаблюдать за испанским клубом.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (2:2) с «Барселоной» на «Камп Ноу» в четверг. В своем следующем матче каталонцы победили «Кадис» со счетом 2:0, а специалисты из команды тен Хага были среди зрителей на том матче.

«8 аналитиков «Манчестер Юнайтед» были на «Камп Ноу». Эрик тен Хаг не сидит без дела».

«Красные дьяволы» в свою очередь легко расправились с «Лестером» в Премьер-лиге, выиграв со счетом 3:0.

«Барселона» отправится в Англию без Гави, Педри и Усмана Дембеле, а Каземиро, напротив, вернется в состав «Юнайтед».