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Тен Хаг не шутит. Тренер «Манчестер Юнайтед» отправил очень много аналитиков на «Камп Ноу»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Основательный подход.

В преддверии ответного матча плей-офф Лиги Европы с «Барселоной» Эрик тен Хаг отправил аналитиков понаблюдать за испанским клубом.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (2:2) с «Барселоной» на «Камп Ноу» в четверг. В своем следующем матче каталонцы победили «Кадис» со счетом 2:0, а специалисты из команды тен Хага были среди зрителей на том матче.

«8 аналитиков «Манчестер Юнайтед» были на «Камп Ноу». Эрик тен Хаг не сидит без дела».

«Красные дьяволы» в свою очередь легко расправились с «Лестером» в Премьер-лиге, выиграв со счетом 3:0.

«Барселона» отправится в Англию без Гави, Педри и Усмана Дембеле, а Каземиро, напротив, вернется в состав «Юнайтед».

3 комментария

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Александр Калашников
Так Каземиро не вернётся в состав, он был в составе на Камп Ноу
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Man United 1887
Гений Тен Хаг
+10
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Манул Манулов
Красавчик, основательно к своему делу подходит
+7
0
+7
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