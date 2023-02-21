Рио Фердинанд рассказал, что же стоит за фирменным празднованием Рэшфорда. Догадки фанатов были верны
Теперь мы знаем.
Рио Фердинанд рассказал, что Маркус Рэшфорд раскрыл ему смысл его фирменного празднования, которым он отмечает свой каждый забитый гол.
В этом сезоне нападающий показывает лучшие результаты в своей карьере, он набрал великолепную форму под началом Эрика тен Хага. После окончания чемпионата мира Маркус забил 17 мячей в 18 матчах, и каждый свой гол он отмечает, прикладывая указательный палец к виску. И теперь мы знаем, что это означает.
На этой неделе Фердинад посетил «Кэррингтон» и понаблюдал за тренировкой команды перед ответным матчем против «Барселоны» в Лиге Европы. Выступая в своем подкасте VIBE with FIVE, Рио сказал:
«Сегодня я ездил в «Кэррингтон», чтобы взять интервью у Бруну. И я узнал, что значит празднование Рэшфорда, и это очень хорошо.
Его празднование — это про ментальность, настрой на игру и преодоление психологических проблем. Красиво, не так ли? Но это распространилось очень широко. Все во всем мире повторяют это. Все молодые ребята, забивающие голы, — вот какое влияние оказал Рэшфорд».
До этого смысл его символического празднования гола оставался неизвестным, но все же угадывался, поскольку в 2022 году Рэшфорд говорил, что страдает от проблем с настроем:
«Временами я боролся с ментальными сложностями. Слишком часто в прошлом сезоне у меня не было нужного настроя на игру».
Загадка раскрыта!
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