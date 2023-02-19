Гари Невилл троллит Джейми Каррагера за то, что он сомневается в Маркусе Рэшфорде

«Есть один эксперт, его зовут Джейми Каррагер, он однажды сказал в эфире, что Маркус Рэшфорд должен уйти из «МЮ», чтобы продолжить свою карьеру», - решил подколоть коллегу Гари Невилл на Sky Sports.

«Я тогда с ним не согласился, я не всегда бываю прав, но когда он ошибается, то почему бы это не отметить».

Уже более серьезно бывший капитан «МЮ» проанализировал слова экс-представителя «Ливерпуля» и многих сомневавшихся в Маркусе.

«Я не думал, что Рэшфорд должен уйти, но я понимал, почему многие так думали. Казалось, что на него оказывается слишком большое давление».

«Он не играл хорошо, потерял уверенность в себе, кроме того, на нем была еще большая социальная работа за пределами поля – борьба за бесплатное школьное питание для детей из неблагополучных семей. Ему нужно было разрываться между двумя задачами, а сейчас, как мне кажется, он нашел баланс».

Рэшфорд боролся со множеством социальных проблем, касающихся детей, во время карантина в пандемию Covid-19. В сочетании с травмой и операцией это усложнило жизнь форварду.

Тем не менее, в этом сезоне он вернулся в форму под руководством Эрика тен Хага, забив 23 гола в разных соревнованиях.