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Был ли офсайд? Болельщики уверены, второй гол Рэшфорда нельзя было засчитывать ❌

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И снова вопросы к судейству.

Многие болельщики абсолютно сбиты с толку тем фактом, что второй гол Маркуса Рэшфорда был засчитан, так как, судя по кадрам повтора, он был в офсайде.

Рэшфорд вывел «Юнайтед» вперед в середине первого тайма после потрясающего паса Бруну Фернандеша. Однако второй гол Маркуса, который случился на 56-й минуте, вызвал жаркие споры.

Как только мяч оказался в воротах лайнсмен поднял флажок, и ВАР начал проверять легитимность гола. Спустя несколько минут система вынесла решение ― мяч должен быть засчитан, и это удивило многих поклонников. Давайте посмотрим на стоп-кадр:

Болельщики в соцсетях возмутились такому решению:

💬 «Без шуток, искреннее спрашиваю: отличаются ли правила офсайда для Рэшфорда?»

💬 «Разве Рэшфорд не был в офсайде? Похоже, его нога была перед игроком «Лестера»…?»

💬 «Рэшфорд был очевидно вне игры. Странно, что они вообще решили это проверять».

💬 «Линия нарисована даже не параллельно с линиями на поле. Нарисовано под небольшим углом, из-за этого гол засчитали».

💬 «Посмотрите на линию поля и линию VAR. Сравните разрыв там, где Рэшфорд, и разрыв вверху! Она совсем не прямая».

Без шуток тоже не обошлось:

Позже Джейдон Санчо увеличил преимущество «красных дьяволов» до 3:0 и окончательно решил исход этого матча.

Можно ли было засчитывать такой гол?

11 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Был же просмотр. Там показано было (линию рисовали) , что хоть и на чуток, но защитник был ближе к своим воротам и поэтому офсайда не было
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Александр Самбур
Уточняйте ЧЬИ болельщики
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Premier SV
Из пальца высосали новость. Про перспективу видимо никто не слышал. Уходящие вдаль линии не могут быть параллельны, они идут в одну общую "точку схода". Линию провели верно, Рэш на одной линии с защитником, офсайда нет
+3
0
+3
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Neron
По правилам этого сезона, линия офсайда имеет ширину 20 см. Перед сезоном объясняли, что сделано это для увеличения общего количества голов и чтобы не нужно было отменять голы из-за «ногтя» в офсайде. Так что чистый гол.
+5
-1
+4
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Озил, озю и буду озить
Эти идиоты не в курсе, как устроена перспектива?
+7
0
+7
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yurchik07
Проверку делали по дальнему игроку,а не ближнему к Рашфорду.Что тут неясного????Когда Бруну забивал Ман Сити,возмущались,что не смотрели ВАР.Теперь посмотрели,опять не так.А с другой стороны,не плевать нам на недовольство фанатов Лестера и прочих лузеров???Я сам люблю справедливость,но видно невооружённым глазом по дальнему игроку,что он вровень с Рашфордом.Поэтому,вопрос закрыт.
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Answer1
Эм, как на серьезных щах, можно утверждать, что линия нарисована под каким-то неверным углом? Визуально такое определить нереально, нужны измерительные приборы.
+1
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Никита Васильев
Чисто на линии все четко
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Murderface
«Линия нарисована даже не параллельно с линиями на поле. Нарисовано под небольшим углом, из-за этого гол засчитали».
А этого пушдабола не смущает что эти самые линии белой полосы тоже не параллельны )))
Комментарии какой то школоты собрали)
+8
-4
+4
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red hikkikomori
Это были фаны Сити) до сих пор у них душа не на месте от поражения)
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-3
+21
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George O'Connor
Не вижу, чтобы линию провели под углом. На тоненького, но, вроде, правильно засчитали.
+15
-1
+14
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