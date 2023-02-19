Был ли офсайд? Болельщики уверены, второй гол Рэшфорда нельзя было засчитывать ❌
И снова вопросы к судейству.
Многие болельщики абсолютно сбиты с толку тем фактом, что второй гол Маркуса Рэшфорда был засчитан, так как, судя по кадрам повтора, он был в офсайде.
Рэшфорд вывел «Юнайтед» вперед в середине первого тайма после потрясающего паса Бруну Фернандеша. Однако второй гол Маркуса, который случился на 56-й минуте, вызвал жаркие споры.
Как только мяч оказался в воротах лайнсмен поднял флажок, и ВАР начал проверять легитимность гола. Спустя несколько минут система вынесла решение ― мяч должен быть засчитан, и это удивило многих поклонников. Давайте посмотрим на стоп-кадр:
Болельщики в соцсетях возмутились такому решению:
💬 «Без шуток, искреннее спрашиваю: отличаются ли правила офсайда для Рэшфорда?»
💬 «Разве Рэшфорд не был в офсайде? Похоже, его нога была перед игроком «Лестера»…?»
💬 «Рэшфорд был очевидно вне игры. Странно, что они вообще решили это проверять».
💬 «Линия нарисована даже не параллельно с линиями на поле. Нарисовано под небольшим углом, из-за этого гол засчитали».
💬 «Посмотрите на линию поля и линию VAR. Сравните разрыв там, где Рэшфорд, и разрыв вверху! Она совсем не прямая».
Без шуток тоже не обошлось:
Позже Джейдон Санчо увеличил преимущество «красных дьяволов» до 3:0 и окончательно решил исход этого матча.
Можно ли было засчитывать такой гол?
А этого пушдабола не смущает что эти самые линии белой полосы тоже не параллельны )))
Комментарии какой то школоты собрали)