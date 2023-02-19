Фернандеш лучше всех, но и Рэшфорд не отстает. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за победу над «Лестером»

Не оставили соперникам ни шанса.

«Манчестер Юнайтед» с легкостью одолел «Лестер» со счетом 3:0. Все решил дубль Маркуса Рэшфорда и гол Санчо, вышедшего на замену во втором тайме.

У команды тен Хага были проблемы в обороне на первых 20 минутах матча, и де Хеа не раз пришлось продемонстрировать свой героизм у ворот. Вскоре манкунианцы все же собрались и окончательно начали доминировать на поле.

За этот матч Бруну Фернандеш получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Он, очевидно, все лучше и лучше играет на правом фланге, почти всегда оказывался в нужном месте и оформил два потрясающих ассиста.

Рэшфорд, забивший 2 гола, конечно же, тоже заслужил высокий балл.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

А также на показатели всей команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

А кто, по вашему, герой этого матча?