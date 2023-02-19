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Фернандеш лучше всех, но и Рэшфорд не отстает. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за победу над «Лестером»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Не оставили соперникам ни шанса.

«Манчестер Юнайтед» с легкостью одолел «Лестер» со счетом 3:0. Все решил дубль Маркуса Рэшфорда и гол Санчо, вышедшего на замену во втором тайме.

У команды тен Хага были проблемы в обороне на первых 20 минутах матча, и де Хеа не раз пришлось продемонстрировать свой героизм у ворот. Вскоре манкунианцы все же собрались и окончательно начали доминировать на поле.

За этот матч Бруну Фернандеш получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Он, очевидно, все лучше и лучше играет на правом фланге, почти всегда оказывался в нужном месте и оформил два потрясающих ассиста.

Рэшфорд, забивший 2 гола, конечно же, тоже заслужил высокий балл.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

А также на показатели всей команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

А кто, по вашему, герой этого матча?

6 комментариев

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Pavel Yurkovets
Ответ marton
де хеа заслуживает минимум 8ку
Полностью согласен !!! Сыграл великолепно! Для него слишком маленький бал за такие сэйвы
0
-1
-1
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Бейбіт Ермуратұлы
Ответ Answer1
Давид 7,6? Серьезно? Собственноручно вытащил 2 верных мяча. Что он еще должен был сделать чтобы получить хотя бы 8? Забить?
Для этого ему надо было родиться либо Нойером, либо Зоммером)))
0
-1
-1
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anti4ex
Ух, аж страшно за Барселону
GGMU
0
0
0
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Answer1
Давид 7,6? Серьезно? Собственноручно вытащил 2 верных мяча. Что он еще должен был сделать чтобы получить хотя бы 8? Забить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marton
де хеа заслуживает минимум 8ку
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alisher Sobirjonov
Маэстро 🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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