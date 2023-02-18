Шейх Аль Тани подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед». В своем заявлении он раскрыл свои планы на будущее клуба

Звучит оптимистично.

В официальном заявлении шейха Джассима бин Хамада Аль Тани, выпущенного после подачи заявки на покупку «Манчестер Юнайтед», раскрыты его планы по управлению клубом.

Аль Тани, который, как он сам рассказывал, на протяжении всей жизни поддерживает «Юнайтед», является председателем катарского банка QIB и членом правящей королевской семьи, чей капитал составляет около 335 миллиардов долларов.

У шейха большие планы на клуб, которые описаны в этом заявлении. Вот его текст целиком:

«Сегодня шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что подает заявку на приобретение 100% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Главная цель этой заявки ― вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и, прежде всего, рассчитана на то, чтобы болельщики снова оказались в центре футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Заявка будет полностью независима от кредитов. Фонд Nine Two Foundation шейха Джассима будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и остальную инфраструктуру, опыт болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб.

Наше видение состоит в том, чтобы футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» был известен своим футбольным мастерством и считался величайшим футбольным клубом в мире.

Более подробная информация о заявке будет опубликована, когда это будет уместно, если и когда процесс рассмотрения заявок будет развиваться».

Кроме заявки от шейха Аль Тани, Глейзерам поступили предложения от сэра Джима Рэтклиффа и американской группы Elliott Investment Management.