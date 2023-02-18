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🤫 Гринвуд провел тайные встречи с некоторыми игроками «Юнайтед». Он хочет расположить их к себе, чтобы повысить шансы на возвращение

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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Хитрый план.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, как сообщается, провел тайные встречи с некоторыми из своих товарищей по команде, чтобы восстановить отношения, поскольку он надеется вернуться на поле в футболке клуба.

21-летний англичанин был исключен из состава и тренировочного процесса, в то время как клуб проводил внутреннее расследование обвинений в попытке изнасилования и подконтрольном поведении. С тех пор обвинения были сняты из-за недостаточности доказательств.

Manchester United manager Erik ten Hag and youngster Mason Greenwood

По сообщениям The Mirror, Гринвуд связался с некоторыми из своих товарищей по команде, в том числе с теми, кого он знает со момента занятий в академии. Часть игроков встретилась с ним наедине, чтобы выслушать и сформировать свое собственное мнение о его деле. Гринвуд также пытался связаться с некоторыми товарищами через социальные сети.

По данным ESPN, персонал «Юнайтед» как мужской, так и женской команды также будет опрошен, касательно персоны Гринвуда.

Хотя окончательного решения о возвращении Гринвуда не ожидается до лета, в раздевалке уже есть опасения.

Что думаете?

6 комментариев

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Vezdexodof
Ответ Serdar Muhatov
Думаю потерять такого талантливого игрока как Гринвуд будет очередной большой глупостью для Юнайтед. Все мы были молоды, все совершали ошибки( но конечно не такие как он, хотя его вина как по мне не доказана на 100%) но шанс давать надо всегда. Тем более на правом фланге у нас беда. 100 лямов себы пока не как не оправдывают, а Гринвуд может и стимул даст Антони играть лучше, или сам отберёт это место.
Если Гриня вернётся, то есть смысл поставить его на позицию ЦН.
Лупит с двух ног как из пушки, тем более МЮ нужен ЦН.
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Тимур Бадыров
Ответ Serdar Muhatov
Думаю потерять такого талантливого игрока как Гринвуд будет очередной большой глупостью для Юнайтед. Все мы были молоды, все совершали ошибки( но конечно не такие как он, хотя его вина как по мне не доказана на 100%) но шанс давать надо всегда. Тем более на правом фланге у нас беда. 100 лямов себы пока не как не оправдывают, а Гринвуд может и стимул даст Антони играть лучше, или сам отберёт это место.
Да это ж стопроцентый гребанный страйкер, в нем есть то что не хватает по моему мнению нынешнему МЮ
Это наглость, игра двумя ногами вдобавок скорость!
И да это возможность расшевилить Антони который за сотку пока не вывозит. Вот только в этом сезоне мы точно Гринвуда не увидим в составе Мю
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davidrigen@gmail.com
Очень хочу ,чтобы вернулся.Он получил урок на всю жизнь(если конечно он не идиот..) и конечно может быть полезен команде.В руках ЭТХ может превратиться в бриллиант.У него фантастический удар с обоих ног.Нельзя отпускать..
+2
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+2
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Тима Мамхяг
Пусть играет, ты прощен👹🇬🇪
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Serdar Muhatov
Думаю потерять такого талантливого игрока как Гринвуд будет очередной большой глупостью для Юнайтед. Все мы были молоды, все совершали ошибки( но конечно не такие как он, хотя его вина как по мне не доказана на 100%) но шанс давать надо всегда. Тем более на правом фланге у нас беда. 100 лямов себы пока не как не оправдывают, а Гринвуд может и стимул даст Антони играть лучше, или сам отберёт это место.
+4
0
+4
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Vezdexodof
Надеюсь Гринвуд вернётся в основу МЮ в ближайшее время...
0
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