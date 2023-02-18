🤫 Гринвуд провел тайные встречи с некоторыми игроками «Юнайтед». Он хочет расположить их к себе, чтобы повысить шансы на возвращение

Хитрый план.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, как сообщается, провел тайные встречи с некоторыми из своих товарищей по команде, чтобы восстановить отношения, поскольку он надеется вернуться на поле в футболке клуба.

21-летний англичанин был исключен из состава и тренировочного процесса, в то время как клуб проводил внутреннее расследование обвинений в попытке изнасилования и подконтрольном поведении. С тех пор обвинения были сняты из-за недостаточности доказательств.

По сообщениям The Mirror, Гринвуд связался с некоторыми из своих товарищей по команде, в том числе с теми, кого он знает со момента занятий в академии. Часть игроков встретилась с ним наедине, чтобы выслушать и сформировать свое собственное мнение о его деле. Гринвуд также пытался связаться с некоторыми товарищами через социальные сети.

По данным ESPN, персонал «Юнайтед» как мужской, так и женской команды также будет опрошен, касательно персоны Гринвуда.

Хотя окончательного решения о возвращении Гринвуда не ожидается до лета, в раздевалке уже есть опасения.

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