Кто такой шейх Джассим, и какое отношение он имеет к «классу 92»? Разбираемся
Претендент на покупку «МЮ».
Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, председатель одного из катарских банков QIB, в пятницу сделал серьезную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед».
Он намерен сделать это через «Nine Two Foundation», недавно сформированную группу в честь знаменитого «класса 92» - поколения игроков «Юнайтед»: Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, братьев Невиллов и Пола Скоулза.
Шейх Джассим стал болельщиком «Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет, и говорит, что планирует серьезные инвестиции в мужскую и женскую команды, а также в реконструкцию стадиона, тренировочной площадки и района вокруг «Олд Траффорд».
Он является сыном бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джасима бин Джабара Аль Тани. Старший Жассим, который был премьер-министром с 2007 по 2013 год, известен в спортивных кругах, поскольку является владельцем «ПСЖ».
Потенциальный владелец «Юнайтед» также получил образование в Сандхерсте в Великобритании и является председателем Исламского банка Катара. Ранее он был членом совета директоров «Credit Suisse».
Но почему меня тревожит эта, хоть и не прямая, но все таки связь с ПСЖ?