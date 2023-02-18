Кто такой шейх Джассим, и какое отношение он имеет к «классу 92»? Разбираемся

Претендент на покупку «МЮ».

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, председатель одного из катарских банков QIB, в пятницу сделал серьезную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед».

Он намерен сделать это через «Nine Two Foundation», недавно сформированную группу в честь знаменитого «класса 92» - поколения игроков «Юнайтед»: Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, братьев Невиллов и Пола Скоулза.

Шейх Джассим стал болельщиком «Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет, и говорит, что планирует серьезные инвестиции в мужскую и женскую команды, а также в реконструкцию стадиона, тренировочной площадки и района вокруг «Олд Траффорд».

Он является сыном бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джасима бин Джабара Аль Тани. Старший Жассим, который был премьер-министром с 2007 по 2013 год, известен в спортивных кругах, поскольку является владельцем «ПСЖ».

Потенциальный владелец «Юнайтед» также получил образование в Сандхерсте в Великобритании и является председателем Исламского банка Катара. Ранее он был членом совета директоров «Credit Suisse».